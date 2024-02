Avventure uniche tra sabbia e saloon: questi sono i 5 migliori videogiochi western

Molti videogame traggono a piene mani dalle affascinanti atmosfere del vecchio west, ispirandosi ad avventure complesse e ricche d'emozione. Esploriamo 5 tra i migliori videogiochi western in circolazione.

Il videogioco non rende bene solo la modernità, ma anche le atmosfere antiche. Un esempio è il fascino del vecchio west, dove tra saloon, sceriffi e immancabili sparatorie potremo vivere incredibili avventure davanti alla console. Si tratta di un filone per niente sottovalutato dai giocatori e dai produttori, perciò abbandoniamoci alla nostalgia di una cavalcata di fronte al caldo tramonto: ecco i 5 migliori videogiochi western, sia del presente sia del passato.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. I migliori videogiochi western: ecco quali devi assolutamente provare 2. Quanto costa Red Dead Redemption 2? 3. Quali sono i videogiochi del momento?

I migliori videogiochi western: ecco quali devi assolutamente provare

Ami il west e sei un gamer incallito? Alcuni videogame allora fanno proprio al caso tuo: se vuoi immergerti nel fascino retrò e avventurarti in esperienze uniche che ti lasciano senza fiato, prova i migliori videogiochi western in circolazione.

1. Red Dead Redemption 2

Togliamoci subito la patata bollente citando, per i pochi che non l'avessero giocato, uno dei migliori titoli degli ultimi anni - e figuriamoci allora se non è tra i migliori western di sempre. Parliamo ovviamente di Red Dead Redemption 2.

Il titolo Rockstar Games rilasciato a fine 2018 ha fatto subito la storia, vendendo 17 milioni di copie in due settimane e ricevendo 4 premi ai Game Awards 2018. Ampiamente open world, è ambientato in una serie di stati inventati degli USA. Qui vede protagonista una banda di fuorilegge, in fuga e sul viale del tramonto della propria carriera, e in particolare Arthur, chiamato a scelte durissime.

RDR2 brilla in tutto: narrativa, ambientazioni, giocabilità, sistema di combattimento, grafica, sonoro ed emozioni provocate nel giocatore. Un vero capolavoro, tant'è che l'attesa per l'uscita di Red Dead Redemption 3 resta sempre altissima.

2. Call of Juarez

I videogiochi migliori invecchiano bene, è un piacere giocarli anche a diversi anni dal loro esordio e producono ottimi seguiti. È il caso di questo splendido western iniziato nel 2006: Call of Juarez.

Le atmosfere sono rese sempre con fascino, ma stavolta si cambia del tutto genere. Vi troverete nel cuore dell'azione, trattandosi di uno splendido sparatutto in prima persona: la fisica degli spari è molto curata, potrete cavalcare e sparare in sella ai cavalli, intrattenere eccezionali duelli tra veri pistoleri e usare altri strumenti, come le fruste.

L'intera serie composta da 4 giochi è attualmente recuperabile su Steam a prezzi contenuti, tra i 10 e i 13 euro a titolo. Ve la consigliamo un po' tutta, in modo che accontenti anche i retrogamer.

3. Desperados 3

Andiamo a qualcosa di più recente, sebbene anche questo attinga da una serie storica. Nel 2020 è uscito Desperados 3, con ancora un approccio differente alle magiche atmosfere del west: uno stealth-tattico in tempo reale.

Ci sarà sempre una splendida storia a condurvi avanti, ma il gameplay sarà molto diverso. La chiave è la pianificazione di personaggi, armi, tecnologie, posizionamenti, battaglie e leader. Non vi servirà a nulla attaccare a testa bassa: senza un buon piano non andrete da nessuna parte!

Desperados 3 vi porta nel cuore delle tattiche dei pistoleri e vi indurrà a spremervi le meningi per non soccombere. I campi di battaglia sono resi davvero bene, in una mappa ricca e funzionale, con personaggi interessanti a supporto.

4. Fallout: New Vegas

Non un western nudo e crudo al 100%, ma impossibile da non citare. La serie di Fallout ha fatto anch'essa la storia e col capitolo di New Vegas si mescola il "vecchio west" a una sorta di "nuovo west", ovviamente post-apocalittico.

In una torrida e devastata oasi nel deserto entrerete a far parte di faide, sparatorie a distanza e scontri ravvicinati tra nemici spietati e clan assettati di sangue. Tutto questo in un gioco di ruolo curatissimo nei dettagli e ricco d'armi.

Come sempre, Fallout brilla per l'ottimo sistema di combattimento, il mondo pieno di fascino e la storia portata avanti con sapienza. Se vi piace sia il suo genere che la sua ambientazione, non c'è da attendere oltre.

5. Hard West

Per ultimo abbiamo lasciato un titolo ancor più atipico per la categoria. Si tratta di un GDR tatticissimo a turni che sa mescolare anche più generi narrativi nella stessa ambientazione: Hard West.

Non solo western, infatti, ma anche tantissimi elementi horror, occulti e psicologici: vi muoverete tra cowboy non-morti e misteri oscuri da svelare, creature sconosciute e criminali della peggior specie (tra cui il vostro protagonista).

Il primo capitolo risale al 2015, il secondo al 2019. Nessuno dei due è disponibile su PlayStation e Xbox: il primo è per PC e Nintendo Switch, il secondo solo per PC, acquistabile come al solito su Steam.

Quanto costa Red Dead Redemption 2?

Uno dei videogiochi più apprezzati è indubbiamente Red Dead Redemption 2 per Ps4. Ma quanto costa?

Puoi comparare diverse offerte, ma si parte dalla cifra di 27,50 euro.

Quali sono i videogiochi del momento?

Se sei un appassionato di videogame ma temi di esserti perso qualche uscita di successo, ecco i giochi più recenti che sono amatissimi dai gamer:

Leggi anche: Se l'enigma è una passione e non temi la paura, ecco i 3 migliori giochi horror del 2023