Anche questo mese conosciamo, in buon anticipo, le novità gaming di Netflix: sono stati annunciati i 4 giochi di agosto, completamente gratis per gli abbonati al servizio.

L'universo del gaming e dei videogiochi si allarga sempre più, intrecciandosi con altri servizi digitali che oggi fanno parte della nostra normalità. È così il caso anche di Netflix, il servizio streaming senza dubbio più famoso, ricco e utilizzato al mondo.

Di recente, infatti, la grande N ha deciso di ampliarsi al settore dei videogames, dimostrando di conoscere gli interessi del proprio pubblico medio. E lo ha fatto offrendo dei giochi del tutto gratuiti per i suoi abbonati.

E così, ogni mese, regala alcuni titoli gratuiti per Android e iOS. Sono stati finalmente annunciati anche i 4 giochi gratis di Netflix del mese di agosto 2022, e ci sono delle chicche che non potranno che far piacere ai videogiocatori!

Come ottenere i giochi: il nuovo servizio Netflix Games

I titoli disponibili per agosto saranno, come accaduto per gli scorsi mesi, disponibili tramite il nuovo servizio aggiuntivo chiamato Netflix Games. Come funziona? Il suo utilizzo è davvero semplice.

Innanzitutto Games è accessibile – come ogni altro servizio della grande N – solo agli utenti abbonati. Per accedervi non bisogna transitare per nessuna applicazione aggiuntiva: è sufficiente effettuare il login alla solita app su smartphone o tablet.

All'interno della schermata principale, quella contrassegnata dalla dicitura Home, bisogna scrollare fino a trovare la riga Netflix Games. In questa opzione si trovano tutti i giochi resi disponibili dl portale, e si accumuleranno mese dopo mese.

Scegliendo un titolo si passerà a questo punto alla classica schermata di download di Play Store per quello specifico gioco. Basterà installare l'app del gioco desiderato e iniziare a giocare.

Games è attualmente compatibile con sistemi operativi Android e iOS (modelli Apple), sia su smartphone che su tablet. Il servizio vanta già oltre 20 giochi. D'altronde, con gli streaming sempre più concorrenziali, la grande N sta puntando sempre più sui videogames.

Il party game di agosto: Netflix Heads Up!

Il primo titolo proposto ad agosto è un "classico" di puro spasso per i gruppi di amici. È una varietà in chiave Netflix di Heads Up!, gioco esistente sia in versione da tavolo che per smartphone (attualmente gratuita la modalità tradizionale negli app store).

Il gioco consiste nel classico cartoncino da porre sulla propria fronte, su cui sarà scritto un personaggio, un animale, un film, un concetto; solo gli altri membri della squadra potranno vederlo, e dovranno farlo indovinare all'ignaro proprietario tramite indizi.

Nella versione mobile, al posto dei cartoncini si utilizza proprio lo smartphone. Un party game perfetto per le feste, soprattutto se giocato usando i personaggi più amati delle serie TV più celebri.

Il titolo atteso più a lungo: Immortality

La seconda rivelazione riguarda un gioco inizialmente atteso per luglio, poi rinviato fino al termine di agosto. Si tratta di Immortality di Sam Barlow, un'avventura non convenzionale di cui sono stati rilasciati diversi dettagli di gioco.

Sviluppato con la Half Mermaid Productions, questo titolo si incentrerà sulla narrazione: si tratta di un'avventura interattiva basata su una serie di film cinematografici inventati.

I giocatori di questo titolo dovranno ricomporre la vita e gli eventi di un'attrice attraverso alcuni filmati – tratti proprio dai suoi "film", cogliendo indizi nascosti e ricomponendo i pezzi del puzzle come dei veri detective.

L'unico modo per scoprire i segreti di Marissa Marcel, l'attrice fittizia del gioco, sarà esplorare i residui della sua vita attraverso le clip dei film, e spremere le proprie meningi in cerca della verità.

Immortality verrà lanciato anche su Steam e sullo store delle console Xbox.

Due avventure uniche: Rival Pirates e Twelve Minutes

Ci sono ancora due esclusive da esplorare per la nuova sezione Games, e sono entrambe davvero spassose. Si tratta di Rival Pirates e Twelve Minutes.

Il primo, come si può intuire dal nome, consiste in una tipica avventura di pirati. Ci si muoverà tra assi di legno, uncini, spaventosi cannoni e naturalmente preziosissimi tesori da scovare prima dei nemici. Non sono ancora noti altri dettagli, né trailer o schermate di gioco, ma potrebbe trattarsi di un platform o di un divertente multiplayer.

Molto diversa invece la premessa di Twelve Minutes. È stato annunciato che si tratterà di un titolo interattivo di genere thriller, in cui l'obiettivo è uscire da un incubo che non finisce mai. Quali misteri ci riserverà? Non li conosciamo ancora tutti, ma è bello sapere che includeranno alcune voci famose come Williem Dafoe, Daisy Ridley e James McAvoy.

Quando usciranno i giochi di agosto di Netflix?

Pur essendoci già stato l'annuncio generico, purtroppo è ancora presto per conoscere i giorni esatti di uscita di ogni titolo.

Solo uno ha già una data quasi sicura: Immortality sarà rilasciato sulle altre piattaforme il 30 agosto, quindi è possibile che anche su Netflix l'uscita avverrà nello stesso momento.

Gli altri tre giochi hanno la data esatta ancora ignota, ma sappiamo che potrebbe essere in qualunque giorno di agosto; i titoli non escono tutti nello stesso momento, e possono venire spalmati nell'intero mese. L'attesa restante, comunque, è alquanto breve. E se proprio non vorrete aspettare, nel frattempo potete provare alcuni dei giochi già disponibili nella sezione Games.