Sta per aprirsi una nuova generazione della saga videoludica più popolare e remunerativa al mondo. I famosissimi Pokémon non si smentiscono e aggiungono un'altra generazione alla lunga storia che già li caratterizza.

Stanno per uscire i nuovissimi titoli Pokémon Scarlatto e Violetto, come al solito per le console della famiglia Nintendo, e promettono già un mare di novità. Molte informazioni sono già state fatte trapelare da Nintendo stessa, altre sono ancora frutto di indiscrezioni.

Vediamo quindi tutti i dettagli ufficiali che conosciamo sul gioco, tra gameplay, aggiunte e dettagli sul rilascio come data di uscita e preordini, ma con un occhio vigile a qualche leak che ancora è tutto da scoprire.

Scarlatto e Violetto, dettagli ufficiali: nuova regione e nuovi Pokémon

Qualche mese fa il primo trailer della nona generazione di mostriciattoli ha generato grande stupore. Innanzitutto per il setting: Scarlatto e Violetto saranno ambientati nella nuova regione di Paldea, località basata sulla Spagna del mondo reale.

Saremo quindi immersi negli splendidi paesaggi mediterranei ricoperti da un sole intenso e dai colori a cui anche noi italiani siamo abituati. Ma non è tutto, perché l'ambientazione si ripercuote anche sul gameplay: gli orizzonti spagnoli saranno simbolo di un nuovo stile RPG open world!

I nuovi giochi Pokémon prevederanno un'esplorazione libera decisamente superiore al normale, ad esempio con la funzione "Manda avanti un Pokémon", tramite la quale il proprio compagno potrà avventurarsi in alcune lotte completamente da solo, senza neppure che lo assistiamo.

A proposito di Pokémon, sono stati svelati i tre starter tra cui ognuno potrà scegliere a inizio avventura! Tutti i loro nomi sono particolarmente "spagnoleggianti".

Il tipo Erba si chiama Sprigatito , trattasi di un gatto verde particolarmente allegro e spensierato e sempre in cerca delle attenzioni altrui.

, trattasi di un gatto verde particolarmente allegro e spensierato e sempre in cerca delle attenzioni altrui. Il tipo Fuoco è Fuecoco , un coccodrillo quasi tutto bocca dall'aspetto tondeggiante, buffo e simpatico, che predilige fare le cose con calma.

, un coccodrillo quasi tutto bocca dall'aspetto tondeggiante, buffo e simpatico, che predilige fare le cose con calma. Il tipo Acqua è Quaxly, un simpaticissimo paperotto bianco coi dettagli in un vivace azzurro, come la testa che ondeggia a mo' di chioma quando è fiero di aver fatto qualcosa di bello.

I primi trailer hanno rivelato anche altri nuovi Pokémon, e i più amati includono già Lechonk (un maialino tutto nero), Smoliv (una vera e propria oliva!) e Klawf (un grosso granchio con occhi sporgenti).

Tra informazioni e leak di Scarlatto e Violetto: Pokémon leggendari ed elementi di gioco

Hanno destato ovviamente tantissima attenzione i due nuovi Pokémon leggendari di copertina, che rappresenteranno la regione di Paldea e le sue leggende. Nel vederli così complessi a livello di design, qualcuno li ha già paragonati a mostri del competitor Yu-Gi-Oh!.

Ma in realtà c'è già parecchio in loro che attira i videogiocatori, che oggi si divertono tra curiosità, ipotesi personali e leak di corridoio (non confermati).

I leggendari si chiamano Koraidon e Miraidon, hanno l'aspetto di enormi rettili (o forse dinosauri?), e le info ufficiali dichiarano che "i loro poteri sembrano superare di gran lunga quelli degli altri Pokémon". In comune hanno il senso di movimento del loro design, ma c'è di più.

Un indizio importante sulla lore ce lo danno i nomi, che derivano dal giapponese. Se don si riferisce appunto a rettili e dinosauri, sono Korai e Mirai le parole interessanti: significano rispettivamente "passato" e "futuro". Questi due esseri potrebbero legarsi ai viaggi nel tempo, o forse al concetto di evoluzione nel passato e nel futuro, visto che il primo ha aspetti ancestrali e il secondo iper-tecnologici.

Non è tutto. Secondo alcuni leak recentissimi, a Paldea potrebbe nascondersi un ulteriore quartetto di Pokémon leggendari, quantità già presentatasi in altri titoli (come Sole e Luna o Nero e Bianco).

Restano dubbi anche su una dinamica ufficialmente svelata: i Pokémon Dominanti. Questa dicitura, identica a quella sviluppata in Sole e Luna, indica secondo un recente trailer dei mostriciattoli molto più grandi e potenti del normale, che presidiano specifiche aree. Per ora è stato rivelato solo il già menzionato Klawf, ma secondo alcuni potrebbero essere ben 5 in totale!

Interessa molto ai giocatori anche una dinamica chiamata Teracristallizzazione: un nome lunghissimo che indica il cambio di tipo di un Pokémon a favore di un Teratipo originale e unico. In questo modo si complicano le strategie di incrocio tra tipi. Non va dimenticato inoltre che a Scarlatto e Violetto si potrà giocare fino a 4 giocatori contemporaneamente.

Rilascio di Scarlatto e Violetto: data di uscita, console e preordini aperti

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto – che ricordiamo essere due titoli distinti e separati, seppur differenti in pochissimi elementi – hanno già una data di uscita ufficiale. Saranno infatti disponibili dal 18 novembre 2022.

I due titoli saranno giocabili unicamente sulle console della famiglia Nintendo Switch, senza eccezioni (no, niente gioco su PC, Steam o simili!). Sono quindi incluse Switch classica, Switch Lite, Switch OLED.

I preordini sono già stati aperti. Il prezzo pieno ufficiale è di 59,99 € e il gioco è immediatamente preordinabile; la versione digitale è su Nintendo eShop, mentre quelle fisiche sono reperibili tramite le maggiori catene di elettronica o videogiochi, tra cui registriamo Gamestop e Unieuro.

Il gioco sarà disponibile anche in versione speciale steelbook (con un box metallizzato) e chi lo acquisterà in preordine riceverà in omaggio alcuni strumenti bonus già a inizio avventura. Si registra già un discreto successo di preordini per un brand che non smette di essere sulla cresta dell'onda, e questo è solo l'inizio: nel 2023 giungeranno anche in Italia le nuove carte collezionabili Pokémon e le nuove stagioni della serie animata.