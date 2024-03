Da Princess Peach a Open Road: ecco i migliori 11 videogiochi in uscita a marzo 2024

In arrivo tante novità per console. Nuovi adattamenti e soprattutto nuovi ritorni di alcuni dei personaggi più amati del mondo in 2D. Ecco quali sono i migliori videogiochi in uscita a marzo 2024.

Dopo grandi uscite a febbraio del 2024, tra cui "Final Fantasy VII: Rebirth" e "Suicide Squad", marzo non è da meno. Oltre al ritorno di grandi titoli con un secondo capitolo, come Dragon's Dogma 2, si attendono nuove tecniche di produzione e sviluppo dei videogiochi stessi, che permettono al gamer di vivere un'esperienza ancora più coinvolgente. Ecco una lista dei migliori videogiochi in uscita a marzo del 2024.

I migliori 11 videogiochi in uscita a marzo 2024

A marzo usciranno alcuni dei videogiochi più attesi dell'intero 2024. Alcuni sono davvero imperdibili per gli appassionati incalliti. Insomma, se pensi di esserti perso qualche titolo è arrivato il momento di rimediare (e qui trovi tutto quello che fa al caso tuo).

1. Princess Peach Showtime

In uscita il 22 marzo solo per Nintendo Switch.

Trama

La strega Uva spina e i suoi fedeli compagni Mosti hanno preso il controllo del Teatro Splendente e solo la Principessa Peach può salvare lo spettacolo. Accompagnata dalla custode del Teatro, la Stella, Peach può interagire con il palcoscenico, con gli attori e con i costumi per portare avanti lo show.

2. Unicorn Overlord

In uscita l'8 marzo per Nintendo Switch, PC, PS4, PS5 e Xbox Series.

Trama

Un RPG tattico con ambientazione fantasy, open world e un innovativo sistema di combattimento. Compi gesta eroiche in tutte e cinque le nazioni e componi un esercito con oltre 60 personaggi di diverse specie tra cui umani, creature magiche, elfi e belve feroci.

3. Dragon's Dogma 2

In uscita il 22 marzo per PC, Xbox Series X/S e PS5.

Trama

La storia inizia in una prigione sotterranea in cui si sente riecheggiare da lontano la voce di un drago. Dragon's Dogma 2 è un GDR che offre ai gamer la possibilità di scrivere la propria storia, dall'aspetto del loro personaggio alla sua classe. Proprio le classi permettono di adottare diversi tipi di combattimento, vari anche i nemici che si dovranno affrontare nel corso dell'avventura.

4. Rise of the Ronin

In uscita il 22 marzo per PS5.

Trama

Ambientato nel Giappone del 1863 devastato dalla guerra, dopo tre secoli di oppressione da parte dello shogunato Tokugawa, l'Occidente arriva ai confini della nazione. Tra i fomenti della guerra un individuo senza nome regge tra le mani le sorti dell'intera nazione.‎ Rise of the Rorin è un GDR d'azione open world realizzato da Team ninja.

5. WWE 2K24

In uscita l8 marzo 2024 per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Trama

Il più famoso gioco di wrestling celebra i quarant'anni. Si potranno ripercorre gli incontri più celebri della storia, con nuovi personaggi e soprattutto nuove modalità di combattimento.

6. Crown Wars: The Black Prince

In uscita il 14 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Trama

Un gioco strategico a turni, dal castello si combatte per diventare il signore che conduce le battaglie contro tutti i nemici.

7. Star Wars: Battlefront Classic Collection

In uscita il 14 marzo per Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S

Trama

Combatti i tuoi nemici all'interno dell'universo e della galassia di Star Wars.

8. Alone in the Dark

In uscita il 20 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X/S

Trama

Torna il remake del survival horror più grande di tutti i tempi. Un investigatore privato e la donna che lo ha ingaggiato si recano in una casa di cura alla ricerca dello zio della donna, scomparso all'improvviso ormai da diversi giorni.

9. The Legend of Legacy HD Remastered

In uscita il 22 marzo per Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5.

Trama

Un RPG innovativo, una terra da esplorare, combattimenti a turni e sette personaggi ognuno con le proprie peculiari mosse ed abilità. Si può scoprire la storia di tutti i personaggi durante lo sviluppo del gioco stesso.

10. South Park: Snow Day!

In uscita il 26 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Trama

Il gioco è basato sulla serie animata di South Park. Una bufera è arrivata in città, ed ha fatto chiudere la scuola. Si possono chiamare fino a tre amici o giocare con alleati NPC nelle strade di South Park. Si può equipaggiare il proprio personaggio con armi speciali da cui derivano abilità altrettanto uniche.

11. Open Roads

In uscita il 28 marzo per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.

Trama

Tess Devine e sua madre Opal scoprono una scatola di lettere nella soffitta della loro casa. In quegli appunti sono presenti indizi e allusioni ad alcuni segreti di famiglia risalenti a decenni prima e tra questi c'è un misterioso tesoro al confine col Canada.