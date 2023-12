Certificato Cash Collect autocallable su Moncler, LVMH e Ferrari, con ISIN IT0005560203

In questa analisi finanziaria osserveremo il certificato Cash emesso a partire dal 30 novembre 2023 e scadenza al 30 novembre 2027, con ISIN IT0005560203 sulla base dei titoli Moncler, LVMH e Ferrari.

Questo certificato permette di percepire premi periodici dipendenti dall'andamento positivo dei titoli sottostanti, ovvero, nel caso in cui, alle varie date di osservazione, il valore corrente dei titoli sottostanti è superiore al valore di riferimento.

Va precisato che, nonostante i rendimenti del certificato dipendano dall'andamento delle azioni di Moncler, LVMH e Ferrari, il certificato non costituisce l'acquisizione di azioni, pertanto, non da diritto alla ripartizione di utili e dividendi derivanti dal possesso di azioni dei titoli sottostanti. Questo perché il certificato è un titolo derivato da tali azioni.

In questo articolo vedremo come è strutturato il certificato, da cosa si compone e quali sono i possibili margini di guadagno e di rischio ad esso legati.

Panoramica su Moncler, LVMH e Ferrari

Il certificato si fonda su un paniere composto da azioni di aziende operanti nel settore del lusso, più precisamente due aziende specializzate nella moda e nel lusso e un azienda specializzata in auto di lusso, ovvero Ferrari, LVMH e Moncler.

Ferrari NV è un azienda automobilistica italiana specializzata nella produzione di auto di lusso, di proprietà del gruppo EXOR e quotata in borsa presso la borsa italiana con ISIN NL0011585146. Il capitale di mercato di Ferrari è stimato intorno ai 63 miliardi di euro e le sue azioni hanno un valore medio che oscilla, su base annua, tra 197€ e 339€.

Louise Vuitton - Moët Hennessy, solitamente abbreviata in LVMH è una holding finanziaria operante nel settore della moda e del lusso, proprietaria di innumerevoli brand tra cui Christian Dior, Bulgari, Fendi, Louis Vuitton ecc,

La società è ad oggi una delle aziende con il maggiore valore di mercato al mondo e conta un capitale di mercato di oltre 409 miliardi di Euro, quasi interamente controllato da Bernard Arnault, il secondo uomo più ricco al mondo.

LVMH è quotata presso la borsa di Parigi con codice ISIN FR0000121014, e le sue azioni hanno un valore medio che oscilla, su base annua, tra 535€ e 904€.

Moncler è un azienda del lusso italiana, di origini francesi, di proprietà di Remo Ruffini e quotata in borsa presso l'indice FTSE MIB della borsa italiana con IT0004965148 ed un capitale di mercato stimato di circa 14 miliardi di euro mentre le sue azioni hanno un valore medio, che oscilla su base annua tra 46€ e 70€.

Elementi chiave del certificato

Il presente certificato Cash Collect Autocallable basato su Moncler, LVMH e Ferrari è emesso da Unicredit Bank a partire dal 30 novembre 2023 ad un prezzo di emissione fissato a 900€ per certificato, mentre l'importo nominale è di 1000€.

Come anticipato, il certificato un titolo derivato i cui rendimenti dipendono dall'andamento dei titoli presenti nel paniere sottostante, ovvero le azioni Moncler, LVMH e Ferrari, di conseguenza, è necessario monitorare costantemente l'andamento delle azioni sottostanti. Per fare ciò, il certificato fissa il valore di riferimento dei titoli sottostanti ad una data di osservazione iniziale, fissata al 29 novembre 2023 e stabilisce, sulla base delle rilevazioni effettuate in quella data, una serie di valori, tra cui, Fixing Iniziale, Barriera, Strike e Barriera per il pagamento degli importi condizionati aggiuntivi.

Per essere più precisi, il Fixing iniziale corrisponde al valore dei titoli sottostanti alla chiusura dei mercati, registrato alla data di valutazione iniziale, lo strike corrisponde al 100% del fixing iniziale mentre la barriera e la barriera per il pagamento degli importi aggiuntivi condizionati, sono entrambe fissate al 60% del fixing iniziale.

Il certificato fissa inoltre una serie di osservazioni periodiche, dette date di valutazione dell'importo, per l'assegnazione degli importi aggiuntivi condizionati e per la liquidazione anticipata.

Queste date di osservazione hanno una cadenza periodica semestrale, a partire dal 23 maggio 2024 fino al 23 novembre 2027 per il pagamento dei premi condizionati, mentre per la scadenza anticipata le osservazioni vanno dal 22 novembre 2024 al 24 maggio 2027. In altri termini, la prima e l'ultima data di valutazione non prevedono l'opzione di liquidazione anticipata.

Di seguito un breve riepilogo delle informazioni chiave per questo certificato.

Titolo ISIN Fixing iniziale Strike Barriera Ferrari N.V. NL0011585146 335,40€ 335,40€ 201,24€ LVMH FR0000121014 690,50€ 690,50€ 414,30€ Moncler Spa IT0004965148 51,02€ 51,02€ 30,612€

Titolo Trigger 85% Trigger 80% Trigger 75% Ferrari N.V. 285,09€ 268,32€ 251,55€ LVMH 586,925€ 552,40€ 517,875€ Moncler Spa 43,367€ 40,816€ 38,265€

Emissione dei premi condizionati

Per questo certificato sono previste otto date di valutazione dell'importo per l'assegnazione dei premi condizionati, queste date hanno cadenza semestrale tra il 23 maggio 2024 al 23 novembre 2027.

Perché il certificato assegni l'importo previsto per una data di osservazione è necessario che venga soddisfatta la seguente condizione.

Se la performance del certificato con la performance peggiore, ad una data di osservazione, vede risultati pari o superiori al livello di pagamento dell'importo aggiuntivo condizionato, allora il certificato pagherà l'importo previsto per quella data di pagamento, meno l'importo pagato precedentemente.

Per ogni data di valutazione dell'importo in cui sono soddisfatte le condizioni di assegnazione, il certificato paga un importo medio di 5€, più precisamente un importo corrispondente a 5€ moltiplicato per la data di valutazione, meno gli importi pagati in precedenza.

Se tuttavia le condizioni di pagamento non dovessero essere soddisfatte , l'importo dovuto non sarà perso e, alla data di pagamento successiva si riceverà l'importo previsto meno gli importi già versati, e questo significa che si riceverà l'importo di base moltiplicato per tutte il numero di date di pagamento in cui tale importo non è stato versato, fino ad un massimo di 40€.

Liquidazione del certificato

Il certificato, a meno che non vi siano richieste di disinvestimento o scadenza anticipata, verrà liquidato il 30 novembre 2027, in quella data, il certificato verificherà le condizioni di liquidazione, comparando il valore dei sottostanti, registrato alla data di osservazione finale, ovvero il 23 novembre 2027, con il valore di riferimento iniziale.

Il titolo del paniere che avrà registrato la performance peggiore sarà utilizzato come parametro di riferimento per la valutazione e se tale valore sarà pari o superiore alla barriera, allora il certificato verrà liquidato con l'importo massimo previsto, ovvero il 100% del valore nominale del certificato, in caso contrario, si verificherà un evento barriera.

In caso di evento barriera l'importo di liquidazione sarà pari al valore nominale moltiplicato per il rapporto tra la performance del sottostante peggiore ed il livello strike.

La liquidazione alla scadenza tuttavia si verifica solo se il certificato non scade anticipatamente o se il sottoscrivente non richiede un disinvestimento.

La liquidazione anticipata si verifica se, ad una delle date di valutazione dell'importo per la liquidazione anticipata, il valore del sottostante con la performance peggiore è maggiore o uguale al livello di rimborso anticipato. Se tale condizione è soddisfatta, il certificato è liquidato con un importo pari all'importo massimo previsto per il certificato.

In caso di disinvestimento anticipato, si applicano le condizioni di una liquidazione alla scadenza, a cui è applicato il costo di uscita pari allo 0,5% dell'importo nominale per certificato.

Rendimento per il certificato

Per questo certificato è previsto un rendimento massimo conseguibile nel caso di liquidazione ordinaria, corrispondente all'assegnazione di tutti gli importi condizionati più la differenza tra prezzo di sottoscrizione e valore nominale.

L'importo massimo ottenibile con un singolo certificato, da importi aggiuntivi condizionati è pari a 40€, mentre la differenza tra prezzo di acquisto e importo massimo di liquidazione previsto, è pari a 100€, ne consegue che, il rendimento massimo previsto per questo certificato è di 140€ per certificato.

Corrispondente ad una liquidazione di 1000€ + 40€ al fronte di un investimento iniziale di 900€.

Costi applicati

Il certificato Cash Collect Autocallable su Assicurazioni Moncler, LVMH e Ferrari prevede un costo di ingresso dello 3,35% già incluso nel prezzo del certificato ed un costo di uscita dello 0,5% in caso di disinvestimento anticipato.

Il costo di uscita si applica solo in caso di disinvestimento anticipato, non è invece applicato in caso di liquidazione anticipata dovuta alla scadenza anticipata del certificato o in caso di scadenza ordinaria del certificato.

L'emittente Unicredit ha indicato i costi di ingresso e di uscita come unici costi applicati al certificato, tuttavia, eventuali rivenditori potrebbero applicare costi aggiuntivi.

Livello di rischio

Il certificato Cash Collect Autocallable su Assicurazioni Moncler, LVMH e Ferrari è un certificato di investimento con una classe di rischio medio alta, per essere più precisi, l'emittente Unicredit ha indicato per questo certificato un livello di rischio corrispondente a 6 su una scala da 1 a 7 dove 1 rappresenta il livello di rischio minore e 7 il livello di rischio maggiore.

Un livello di rischio classificato come 6 su 7 è espressione di un livello di rischio medio alto, dove le possibilità di una perdita di capitale e le possibilità di guadagno sono analoghe e i rischi di una perdita totale del capitale sono contenuti, ma sono limitate le possibilità di guadagni elevati.

Per semplificare la comprensione dei rischi legati a questo certificato, l'emittente Unicredit ha prodotto una serie di simulazioni sulla base di un investimento ipotetico di 10.000€ corrispondente all'acquisizione di 10 certificati, ed ha elaborato quattro possibili scenari definiti come Stress, Sfavorevole, Moderato e Favorevole.

Uscita dopo 1 anno Liquidazione alla scadenza Stress 1,666€ 978€ Sfavorevole 8.981€ 11.222€ Moderato 1.222€ Favorevole 11.165€ 11.333€

Avvertenze

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno.

Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L'utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale.

Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.

In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all'affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un'indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l'investimento originario. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell'utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L'utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. Unicredit Bank e le società del gruppo Unicredit non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.