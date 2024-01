Bernard Arnault è l'uomo più ricco del mondo: a quanto ammonta il suo enorme patrimonio

Il 28 febbraio 2023, il Bloomberg Billionaires Idex aveva incoronato Elon Musk come uomo più ricco del mondo. Per un anno intero, Bernard Arnault ha occupato stabilmente il secondo posto.

Tuttavia, venerdì 26 gennaio 2024 la lista di miliardari in tempo reale di Forbes ha parlato chiaro: Bernard Arnault, CEO del gruppo Lvmh, ha superato Elon Musk, diventando il più ricco del mondo.

In realtà, tra i patrimoni strabilianti dei due miliardari c'è poca differenza e, infatti, periodicamente si superano a vicenda.

Ecco a quanto ammonta l'esorbitante patrimonio dell'ultramiliardario francese in cima alla lista dei super ricchi.

Il patrimonio di Bernard Arnault, la cifra da capogiro con cui ha superato Elon Musk

Il re del lusso Bernard Arnault, presidente del più grande gruppo francese Lvmh (Louis Vuitton Moet Hennessy) è l'uomo più ricco del mondo. L'ha decretato la Real-Time Billionaires List di Forbes, che ha rilevato un significativo aumento del patrimonio di Arnault.

Il magnate francese della moda e del lusso, infatti, gestisce più di 2/3 del mercato della moda in tutto il mondo, controllando marchi che vanno da Dior, a Moet & Chandon, a Sephora e Tiffany & Co, l'ultimo marchio acquisito dal gruppo.

Il 2023 è stato un anno molto positivo per Lvmh, il cui fatturato è aumentato oltre le aspettative degli analisti. Non si può dire lo stesso di Tesla, invece, che ha fatto perdere a Elon Musk il primo posto nella lista degli uomini più ricchi del mondo.

Il patrimonio vertiginoso di Bernard Arnault ammonta a 207,8 miliardi di dollari. Il miliardario francese supera il proprietario di Tesla e X solo di poco: il patrimonio di Musk ammonta a 204, 5 miliardi di dollari.

Cosa possiede Bernard Arnault? Tutti i marchi di Lvmh

Bernard Arnault, nato nel 1949 e laureato in Ingegneria, negli anni della sua brillante carriera imprenditoriale ha acquisito e diretto numerose società, in particolare nei settori del tessile e della moda.

Dalla fondamentale acquisizione negli anni '70 del gruppo Boussac, cui fa capo Christian Dior, arriva nel decennio successivo al controllo di Lvmh, che dirige ancora oggi insieme ai suoi figli.

Lvmh è attualmente la più grande compagnia francese, proprietaria di oltre settanta marchi di alta moda e lusso tra cui:

• Louis Vuitton

• Christian Dior

• Marc Jacobs

• Givenchy

• Loro Piana

• Bulgari

• Fendi

• Off-White

• Tiffany & Co.

• Sephora

• Guerlain

• Benefit Cosmetics

• Moët & Chandon

• Hennessy

• Belvedere

Bernard Arnault è inoltre molto attivo nel mondo dell'arte, della cultura e della filantropia. Nel 2006 crea la Fondazione Louis Vuitton per la creazione e l'arte contemporanea, attiva soprattutto a sostegno di studenti a cui conferisce borse di studio e opportunità in ambito artistico. Ma non solo. Arnault sostiene le realtà di Save the Children, la Fondazione per gli ospedali di Parigi e la Fondazione Principessa Grace di Monaco.