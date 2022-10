Campari Group ha annunciato l'acquisizione iniziale di una quota di partecipazione del 70% di Wilderness Trail Distillery, una distilleria del Kentucky specializzata nella produzione di Bourbon premium. Campari ha anche annunciato che, nei progetti futuri dell'azienda vi è la piena acquisizione della distilleria entro il 2031.

Campari ha comprato dal distilleria Wilderness Trail Distillery

L'acquisizione di una quota del 70% della distilleria è costata a Campari circa 420 milioni di dollari e l'impegno a rilevare il rimanente 30% con un'operazione call/put esercitabile nel 2031 ad un enterprise value determinato applicando come multiplo dell'EBITDA il valore più alto tra quello del 2030 e la media del biennio precedente.

Wilderness Trail Distillery

La distilleria familiare è stata fondata nel 2021 a Danville, con l'obiettivo di produrre bourbon e rye whiskey di alta qualità, obiettivo raggiunto in poco tempo, con l'immissione sul mercato di bourbon invecchiato tra sei e otto mesi, venduto mediamente dai 75 dollari in su.

Dalla sua fondazione avvenuta circa 10 anni fa, la distilleria ha registrato una forte crescita, soprattutto per il suo capitale, arrivando a valere circa 600 milioni di dollari.

Questa valutazione è dovuta alla rapida crescita della società che nel 2021 ha generato vendite nette complessive per oltre 40,8 milioni di dollari e un EBITDA di 22,7 milioni di dollari. Nel 2022, non ancora concluso, la stima delle vendite complessive ammontano a circa 57 milioni, in aumento del 39% rispetto all'anno precedente, si stima inoltre un EBITDA di circa 37 milioni, in aumento del 64% rispetto all'anno precedente.

Campari in borsa

Negli ultimi mesi il titolo Campari in borsa è stato soggetto a numerose variazioni, risultando spesso tra i pochi titoli in crescita, e in altri tra i titoli maggiormente in perdita.

L'ultima di queste variazioni è stata registrata venerdì 21 ottobre quando il titolo ha visto una forte perdita, per poi recuperare nei giorni successivi.

Con l'annuncio dell'acquisizione del 70% della distilleria Wilderness Trail Distillery, il titolo Campari ha guadagnato oltre il 2%, configurandosi come il titolo maggiormente in crescita a piazza affari, con un guadagno del 2,4% registrato alle 12:00 di lunedì 31 ottobre rispetto alla chiusura di venerdì 28.

Le dichiarazioni del CEO di Campari

Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari ha commentato l'acquisizione di Wilderness Trail da parte di campari dichiarando che l'integrazione del marchio Wilderness Trail, un marchio super-premium in forte crescita, Campari può ampliare ed espandere ulteriormente il proprio portafoglio di bourbon, prossimo a diventare il secondo maggiore asse di sviluppo di Campari Group dopo gli aperitivi.

Sempre in merito all'acquisizione Concewitz ha dichiarato che l'azienda si sta impegnando nel rafforzare il portafoglio RARE, una divisione specializzata nella selezione e commercializzazione di marchi super e ultra-premium che trova nei bourbon prodotti da Wilderness Trail un importante tassello aggiuntivo che per il momento conclude una catena iniziata nel 2009 con l'acquisizione della distilleria Wild Turkey con cui il gruppo ha dato il via al proprio percorso di rafforzamento del portafogli premium.