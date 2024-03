Serale Amici, anticipazioni sabato 30 marzo: sfide ed eliminati

Sabato 30 marzo 2024 va in onda su Canale 5 la seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni sappiamo che due allievi hanno definitivamente abbandonato la scuola.

Amici anticipazioni della puntata di sabato 30 marzo 2024

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è arrivato alla seconda puntata. Come vuole la tradizione, la registrazione è stata effettuata giovedì 28 marzo, mentre la messa in onda è prevista per sabato 30 marzo. Grazie alle anticipazioni, fornite da SuperGuidaTv, sappiamo cosa è accaduto nel talent.

Al centro della messa in onda, ovviamente, ci sono le sfide degli allievi, ma non mancano gli scontri e le gag tra i coach delle squadre - Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e Raimondo Todaro - e i battibecchi tra i giudici, ossia: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

La puntata vede i primi guanti di sfida. Anna Pettinelli ha scelto di mettere alla prova Mida, chiedendogli di eseguire un brano a cappella e senza l'aiuto dell'autotune. La professoressa di canto è stata, come al solito, diretta e pungente:

Al serale vorrei sentire i ragazzi cantare senta effetti né aiutino. Sei un cantante? Allora canta e non frignare caro Mida. Canterai un pezzo per 50 secondi a cappella e poi su base ma senza autotune: nessun effetto consentito tranne il reverbero. (...) Se fossi sicuro di te avresti già accettato il mio primo compito. È evidente che non lo sei o forse come penso io, non sai cantare.

Il guanto di sfida tra Mida e Martina è stato annullato perché ritenuto non equo.

Serale Amici 30 marzo 2024: chi è stato eliminato?

Un altro guanto di sfida della puntata di Amici del 30 marzo vede al centro della scena Marisol e Gaia, finite nel 'mirino' di Alessandra Celentano. Anche in questo caso, la maestra di ballo è stata chiara: le due allieve si devono sfidare con la lap dance. Gaia, del team di Raimondo Todaro, ha sempre avuto qualche problema con prove di questo tipo e anche questa volta non ha nascosto i suoi timori:

Questo per me potrebbe essere un guanto equo. Io non mi sento sexy, ma è una questione mia personale. Sarà sempre così, però nella danza devi anche saper fingere. Sicuramente è una bella sfida per me, per riuscire ad esserci davvero in quello che faccio.

Nel corso della prima puntata del Serale di Amici, andata in onda il 23 marzo, Maria De Filippi ha accolto in studio diversi ospiti: Giusy Buscemi, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti e la Signora Coriandoli. Chi ci sarà il 30 marzo? I nomi non sono stati ancora svelati. Sappiamo che il secondo appuntamento con il Serale si è concluso con una doppia eliminazione, Il primo ad abbandonare la scuola, dopo che la squadra di Pettinelli e Todaro ha scelto di sfidare Emanuel Lo e la Cuccarini, è stato Nicholas. Il secondo, come vuole la tradizione, si scoprirà solo in Casetta.