Parte il serale di Amici, cosa succede nella puntata del 23 marzo: le anticipazioni

Amici è un programma condotto da Maria De Filippi giunto ormai alla sua 23sima edizione. Ogni anno la scuola di talenti "sforna" ballerini e cantanti di successo e quest'anno non sarà da meno.

Dopo un lungo periodo in fascia pomeridiana, sta per avere inizio il Serale, la sfida, quindi, entra nel vivo. Ecco le anticipazioni sulla prima puntata in prima serata, che andrà in onda il 23 marzo. Attenzione spoiler!

Amici 23: le squadre e i giudici

Dopo l'intenso periodo a scuola, come è consuetudine, gli allievi approdano alla fase serale. Anche quest'anno sono presenti ben quattro squadre, ognuna capitanata dai seguenti prof:

• Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

• Raimondo Todaro e Anna Pettinelli

• Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

A giudicare le performance degli allievi ci sono: Giuseppe Gioffrè, ex ballerino della scuola, diventato professionista, che ha collaborato con artisti del calibro di Taylor Swift, Britney Spears, Dua Lipa e Jennifer Lopez; Cristiano Malgioglio, cantante e paroliere, apprezzato anche all'estero; Michele Bravi, cantautore di origini umbre che ha vinto la settima edizione del talent show X Factor. Il trio di giudici è stato riconfermato dopo il successo dell'anno scorso.

Anticipazioni serale Amici 23: attenzione spoiler

La prima puntata del serale è stata registrata giovedì 21 marzo, ma andrà in onda sabato 23 marzo in prima serata. Come da prassi, le puntate vengono registrate qualche giorno prima, nonostante la messa in onda su Canale 5 sia sempre il sabato sera.

Durante il corso della puntata non sono mancati momenti goliardici, come i guanti di sfida a tema cinematografici. La coppia Celentano-Zerbi ha scelto di il film campione di incassi Barbie, mentre Emanuel Lo-Cuccarini hanno scelto La febbre del sabato sera, Raimondo e Pettinelli hanno scelto, invece, Rocket Man, film che racconta la vita di Elton John.

In questa puntata, da ciò che si evince dagli spoiler di SuperGuida, le prime due sfide sono state vinte dal team Zerbi-Celentano. Al ballottaggio sono arrivati Giovanni, Ayle e Gaia. Il primo eliminato del serale è stato il cantante Ayle. Successivamente, nella seconda manche sono andati in ballottaggio Lil Jolie e Kumo. L'esito dell'eliminazione sarà svelato in casetta.

Gli ospiti di questa puntata sono i comici Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e la Signora Coriandoli. Inoltre, anche Giusy Buscemi è stata presente in puntata per presentare un suo nuovo progetto, una fiction che andrà in onda proprio su Canale 5 prossimamente. In ultimo, uno dei componenti della giuria, Michele Bravi, ha presentato il suo ultimo singolo in anteprima, dal titolo Malumore francese.