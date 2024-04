Duro colpo per la Rai, l’emittente pubblica ha perso il suo “asso nella manica”. Amadeus, amatissimo conduttore che ha segnato i record di ascolti di Sanremo, andrà su Canele 9. La notizia è ormai ufficiale e in molti si chiedono chi prenderà il suo posto alla Rai.

Che fine faranno i programmi di successo come “Affari tuoi” e “I soliti ignoti”? I due format televisivi hanno un pubblico consolidato e vanno in onda nella fascia preserale. Resta poi da sciogliere il “nodo” Sanremo 2025: chi sarà il conduttore? Ecco cosa sappiamo in base alle indiscrezioni in circolazione.

Amadeus via dalla Rai, chi prende il suo posto?

Lo scossone che ha travolto la Rai è in fase di assestamento. Dopo la perdita di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, anche Amadeus ha deciso di “divorziare” dalla Rai e passare a Discovery, sul Canale 9. Da quanto sappiamo, il nuovo contratto di Amadeus ha una durata di 4 anni e, su Canale 9, presenterà almeno 3 nuovi programmi, uno in fascia preserale e due in prima serata. C’è chi avanzato l’ipotesi che Amadeus condurrà i famosi game show di Discovery.

A questo punto resta un dubbio, chi sarà il nuovo conduttore di “Affari tuoi”? La trasmissione, ogni sera, ottiene uno share considerevole ed uno dei fiori all’occhiello della rete pubblica. Con l’addio di Amadeus, però, il programma rimarrà “orfano”.

Sono state fatte alcune ipotesi sul nuovo possibile conduttore di “Affari tuoi”; molti puntato il dito verso Stefano De Martino che, al momento, è concentrato in diversi programmi in seconda serata. Per De Martino sarebbe un notevole salto di qualità.

Chi prende il posto di Amadeus a Sanremo?

Altra cosa certa è che Amadeus non sarà più al timone di Sanremo e, come lui, nemmeno Fiorello. La conduzione del festival della musica italiana è una grande incognita, soprattutto perché in questi anni Amadeus ha saputo alzare notevolmente l’asticella degli ascolti, anche all’estero.

Chi avrà l’arduo compito di ereditate la conduzione di Sanremo 2025? Il toto-nomi è già partito. I papabili sarebbero Carlo Conti e Paolo Bonolis, entrambi già saliti sul palco dell’Ariston.