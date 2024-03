Amici 2024, annunciati a sorpresa i giudici del serale: chi sono e perché non convincono

La fase del pomeridiano di Amici si è appena conclusa e gli allievi della scuola che sono riusciti a ottenere un posto al serale si preparano per l'esordio in prima serata. Come gli anni passati, le squadre in gara sono tre, capitanate da due professori, uno di ballo e uno di canto. A valutare le prove degli allievi c'è una giuria esterna, composta da tre personalità del mondo dello spettacolo italiano. Scopriamo chi sono i giudici del serale di Amici 2024.

Sommario:

1. Amici 2024, ecco i giudici del serale 2. Quanti sono i posti al serale di Amici? 3. Quando inizia il serale di Amici 2024?

Amici 2024, ecco i giudici del serale

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi televisivi più amati, e, con ventitré edizioni all'attivo, è il talent show più longevo della televisione italiana.

Nel corso degli anni sono stati chiamati a giudicare le prove dei ragazzi in gara molti volti noti al pubblico italiano, come Ermal Meta, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Fabrizio Moro, Simona Ventura e Loredana Bertè.

Per il serale della ventitreesima edizione di Amici sono stati scelti gli stessi giudici dell'anno precedente: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Il trio è stato riaccolto con entusiasmo da gran parte del pubblico, ma c'è anche chi ha espresso la propria delusione. Infatti, non sono pochi coloro che speravano di vedere qualcuno di nuovo seduto sulle poltrone rosse. Tra i nomi più gettonati compaiono quelli di Giorgia e Anbeta.

Quanti sono i posti al serale di Amici?

Grazie alla scuola di Amici hanno esordito nel mondo dello spettacolo artisti oggi molto celebri e apprezzati, come Emma Marrone, Anbeta Toromani, Alessandra Amoroso, Andreas Müller, Annalisa Scarrone, Elena D'Amario e tanti altri.

Anche nel serale dell'edizione 2024 i talenti non mancano. Sono 15 i ragazzi che partecipano alla seconda fase del programma, suddivisi in tre squadre:

• squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano : Dustin Taylor, Holden, Marisol Castellanos, Petit

• squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo : Lucia Ferrari, Kumo, Mida, Sofia Cagnetti, Sarah Toscano e Nicholas Borgogni

• squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: Gaia De Martino, Ayle, Lil Jolie, Martina Giovannini, Giovanni Tesse

Quando inizia il serale di Amici 2024?

I fan del talent più amato e seguito di Canale 5 sono in trepidante attesa: quando inizia il serale di Amici 23?

Ormai siamo agli sgoccioli. Infatti, l'ultima puntata del pomeridiano è andata in onda domenica 10 marzo, mentre domenica 17 marzo è stato trasmesso uno speciale "Verso il serale".

Ora è ufficiale: il serale di Amici 2024 inizia sabato 23 marzo e va in onda in prima serata su Canale 5.