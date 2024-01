Chi è Giorgia, biografia, carriera e curiosità su una delle voci italiane più apprezzate

Quando si pensa a una cantante italiana, Giorgia è sicuramente uno dei primi nomi che ci vengono in mente. Con la sua voce è stata capace di ottenere numerosi successi, regalando emozioni a chiunque la ascolti.

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha venduto diversi dischi e ottenuto numerosi premi, diventando la prima artista a ottenere 4 premi durante la medesima edizione del Festival di Sanremo. Ecco chi è Giorgia e tutto quello che c'è da sapere sulla sua strabiliante carriera.

Giorgia: biografia e carriera della nota cantautrice

Romana, classe 1971, Giorgia Todrani nasce il 26 aprile e inizia studiare canto lirico con un cantore della Cappella Sistina, Luigi Rumbo, famoso tenore.

La passione per la musica è comune nella famiglia di Giorgia. Il padre, infatti, è stato musicista e cantante, come dimostrato anche a "The voice senior". Fin da piccola, Giorgia rimaneva incantata nel vederlo destreggiare microfoni e strumenti.

La giovane inizia ad esibirsi e a fare i primi passi nel mondo musicale, completando nel frattempo il liceo linguistico. Iscrittasi poi all'università, Giorgia desiderava diventare insegnante, guadagnando nel frattempo i suoi primi risparmi registrando jingle per la pubblicità.

Nel 1993 la cantante vince Sanremo Giovani, ottenendo un posto per l’edizione del Festival dell’anno seguente, collocandosi tra le nuove proposte. Il boom per l’artista arriva nel 1995, quando vince il Festival di Sanremo con l’iconico brano Come Saprei, con il quale ottiene anche il Premio della Critica.

Dalla vittoria all’Ariston, per Giorgia la strada è spianata. Il suo percorso è costituito da:

• grandi successi

• tour in giro per il mondo

• dischi di platino

• prestigiosi riconoscimenti La cantante si caratterizza per essere una delle voci più apprezzate e stimate nella storia della musica italiana.

Come nascono le canzoni di Giorgia?

Giorgia in numerose interviste ha rivelato di essere una persona molto introspettiva. Per produrre e scrivere le sue canzoni, in particolare, pensa alle sue esperienze personali e a quelle delle persone che la circondano.

Dopo questo momento di introspezione impugna la chitarra o si siede al pianoforte e traduce in musica tutti i suoi pensieri.

Quante ottave ha la voce di Giorgia?

Giorgia è una delle uniche cantanti in Italia ad avere un'elevata estensione vocale. La sua voce, infatti, è di 4 ottave, permettendogli di sperimentare numerosi generi:

1. soul 2. rhythm 3. neo soul 4. pop 5. dance 6. ballad

Quanti anni ha Giorgia?

Giorgia oggi ha 52 anni. Dopo essersi presa una pausa durante il periodo della Pandemia, è tornata a cantare insieme a Mara Sattei con la canzone "Parentesi".

Nel 2023, invece, ha partecipato a Sanremo con la canzone "Parole dette male", classificandosi al 6° posto. Recentemente, inoltre, è stata chiamata da Amadeus per co-condurre la 74° edizione del Festival di Sanremo.

Oltretutto, l’artista è stata sempre attiva in campo filantropico. Infatti, ha partecipato a varie iniziative contro il lavoro minorile e la violenza sulle donne.

Giorgia e Alex Baroni, una relazione profonda

Giorgia è sempre stata una donna molto riservata sulla sua vita privata. Una delle storie d'amore più importanti che ha vissuto è stata quella con il cantante Alex Baroni.

I due sono stati insieme dal 1997 al 2001. Tuttavia, Alex Baroni è deceduto nel 2002 in seguito ad un incidente stradale mentre percorreva la circonvallazione Clodio in moto. Giorgia nel tempo gli ha dedicato molte canzoni, come "Gocce di memoria".

Chi è l'attuale fidanzato di Giorgia? Vita privata e figli della cantante

Nel 2004 l'amore torna nuovamente a bussare alla porta di Giorgia. La cantante, infatti, inizia una relazione con Emanuel Lo Iacono, in arte Emanuel Lo, noto coreografo e ballerino.

Emanuel Lo, quando ha conosciuto Giorgia, era un ballerino del suo tour. Tra uno spettacolo e l'altro, Emanuel Lo inizia a corteggiare Giorgia, seppur inizialmente con scarsi risultati.

Con il passare del tempo, però, Giorgia si è fatta coinvolgere, iniziando una storia d'amore che dura ancora oggi. I due, per coronare il proprio amore, hanno avuto nel 2010 il primo figlio, Samuel Iacono.

Nonostante la differenza d'età di 8 anni, Giorgia ed Emanuel Lo sono ad oggi inseparabili.