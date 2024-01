Sanremo 2024, ecco quanto costa la pubblicità durante il Festival: la cifra è da capogiro

Mentre i cantanti in gara scaldano la gola per provare a vincere Sanremo, le aziende pubblicitarie devono far quadrare i conti per accaparrarsi uno degli eventi più attesi dell'anno. Il Festival di Sanremo, infatti, è diventato nel tempo uno dei programmi più visti della tv italiana. Edizione dopo edizione, da oltre 70 anni la kermesse sanremese è seguitissima dal pubblico e con la conduzione di Amadeus gli ascolti sono cresciuti esponenzialmente. Ecco allora che molti brand fanno a gara per conquistare uno spazio pubblicitario nel corso delle cinque serate, dando lustro e ampia visibilità alla propria azienda. Farcela, tuttavia, non è così semplice: sai qual è il costo di una pubblicità trasmessa durante il Festival della Canzone italiana? Scopriamo a quanto ammonta la tariffa, analizzando l'offerta delineata da Rai Pubblicità.

Il costo della pubblicità durante Sanremo: se vuoi uno spazio, ecco quanto devi pagare

L'ascolto medio della edizione 2023 è stata di 11 milioni di spettatori a serata, con uno share del 73,9% nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 34 anni.

Per replicare i grandi numeri ottenuti, in vista di Sanremo 2024 è stata realizzata un'offerta specifica da Rai Pubblicità, la concessionaria della tv pubblica per la pubblicità. In particolare, la struttura pubblicitaria sarà simile a quella delle ultime edizioni.

Le 5 serate del Festival, infatti, avranno una conformazione caratterizzata da:

• golden minute con break d'apertura

• 9 break interni

• una tele-promozione

La vendita avviene principalmente in "bundle", cioè combinazioni. L'obiettivo è quello di offrire all'acquirente un'esposizione durante tutta la durata della kermesse. Per la finale del 10 febbraio, inoltre, è previsto un break prima dell'annuncio del vincitore.

Ma passiamo alle cifre:

• 582mila euro per 26 spot da 4 secondi durante l’anteprima del Festival , cioè subito dopo il Tg1 delle 20

• 307mila euro per 20 passaggi analoghi nel corso della serata

• 2,38 milioni di euro per la tele-promozione mandata in onda nel picco della serata , previsto indicativamente alle 23.30. Lo spazio comprende 5 passaggi su Rai 1 (+5 su Rai Premium)

• 1,37 milioni di euro per il primo break di tutte e 5 le serate (dalla durata di 15 secondi)

• 748.930 euro per la tariffa slot Sanremo 5

• i pacchetti Sanremo “2+9” e “3+8” sono acquistabili a 1,7 milioni per tutte le serate

• 1,9 milioni di euro per il pacchetto più caro, quello del bundle centrale Sanremo 4+7

Quanto costa uno spazio pubblicitario su Rai 1?

Per comprendere il tariffario proposto da Rai Pubblicità in occasione del Festival di Sanremo è necessario conoscere le differenze tra le varie tipologie di inserzioni:

1. spot: normalmente raggruppati in break nell'intervallo fra un programma e l'altro o all'interno del programma. La durata può variare tra i 30 e i 60 secondi 2. tele-promozioni: spesso vedono la partecipazione del conduttore del programma e vanno dai 30 secondi ai 2 minuti 3. televendite: durata di oltre 3 minuti 4. billboard, il classico "questo programma è presentato da": un filmato di pochi secondi che precede l'inizio della trasmissione. Può arrivare a una lunghezza massima di 60 secondi

Una campagna pubblicitaria di dimensioni medie con uno spot da 30 secondi su Rai 1 richiede un investimento compreso tra i 250.000 e i 350.000 euro circa.

Quanto costa mandare in onda una pubblicità?

Fare pubblicità in televisione prevede un budget minimo che può aggirarsi intorno ai 100.000 euro, con una durata di 2 settimane circa.

Nel caso di Sanremo, i prezzi variano sulla base del momento in cui si sceglie di posizionare la pubblicità. Ecco, riassunti, i prezzi decisi da Rai Pubblicità:

• anteprima del Festival (dopo il tg delle 20), tra le 20.32 e le 20.34: 582.000 euro

• nel corso della serata: 307.000 euro

• tele-promozione nel picco della serata (23.30): 2,38 milioni di euro con 5 passaggi su Rai 1 e 5 su Rai premium

• bundle centrale di Sanremo (4+7): 1,9 milioni di euro

Quanto costa un biglietto per Sanremo 2024?

Per chi vuole partecipare ad almeno una delle 5 serate del Festival di Sanremo, deve conoscere le tariffe e le offerte previste dalla Rai per l'edizione 2024.

Il prezzo varia a seconda della serata e del posto selezionati. Il costo dei biglietti è di:

• 200 euro per un biglietto in platea per una delle prime 4 serate (6-9 febbraio)

• 730 euro per un biglietto in platea per la finale del 10 febbraio

• 110 euro per guardare il Festival dalla Galleria dell'Ariston durante una delle 4 serate

• 360 euro per assistere alla finale dalla Galleria del Teatro

I biglietti, inoltre, possono essere acquistati solo con carta di credito e sono nominativi e non cedibili.

