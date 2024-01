Biglietti Sanremo 2024, dove comprarli e come partecipare al click day

I tagliandi per partecipare al Festival di Sanremo saranno fra poco in vendita. Tuttavia, è già caccia ai biglietti. Ma come fare per acquistarli?

Il conto alla rovescia per l'inizio del Festival di Sanremo è già iniziato. A breve, infatti, prenderà il via il programma più atteso dell'anno da gran parte degli italiani, che andrà in onda da martedì 6 febbraio a sabato 10.

Anche Amadeus, che quest'anno per la quinta volta condurrà il Festival della canzone italiana, ha contribuito a fomentare l'interesse del pubblico con anticipazioni e annunci a sorpresa su ospiti e concorrenti in gara.

Proprio per questo, ci si aspetta fin dalla prima serata che il teatro Ariston sia gremito di spettatori. Scopriamo come, quando e dove comprare i tanto attesi biglietti del Festival di Sanremo.

Sanremo: dove e quando acquistare i biglietti

Il "Click day" per l'acquisto dei biglietti della 74° edizione del Festival di Sanremo è fissato per martedì 23 gennaio. A partire dalle ore 9, infatti, sarà possibile acquistare i biglietti messi in vendita sul sito fino ad esaurimento delle disponibilità.

Si potranno acquistare un massimo di 2 titoli di ingresso a persona, che avranno prezzi differenti nelle varie serate. Inoltre, i biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente sull'apposito portale online.

A differenza della scorsa edizione, non si potranno più comprare abbonamenti per più serate, ma solo biglietti singoli per ogni serata.

Tutti i biglietti saranno nominativi con nome, cognome, luogo e data di nascita. L'ingresso al teatro Ariston avverrà mediante l'esibizione del titolo d'ingresso (in formato elettronico o stampato) e del relativo documento d'identità.

Il cambio nominativo del biglietto sul sito d'acquisto nella sezione "Mio profilo" entro 48 ore prima dell'inizio della serata a cui il tagliando è riferito.

Infine, qualora dovessero verificarsi diminuzioni di capienza per cause di forza maggiore, come la cancellazione dell'evento, l'organizzatore si riserverà il diritto di annullare il biglietto con conseguente rimborso.

Modalità di acquisto dei biglietti per il Festival di Sanremo

Per procedere all'acquisto sarà necessario registrarsi sull'apposito sito messo a disposizione per comprare i biglietti inserendo i dati dell'acquirente:

• nome

• cognome

• cittadinanza

• codice fiscale (in caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale inserendo data, luogo di nascita e numero del documento di riconoscimento)

• e-mail

• inserimento di una password

• numero di telefono

• foto fronte e retro del documento d'identità

L'acquisto potrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito. Una volta completato l'acquisto, il biglietto "digitale" verrà inviato all'indirizzo e-mail inserito precedentemente in fase di registrazione e rimarrà disponibile nella sezione "Mio profilo".

Per l'acquisto di biglietti per utenti portatori di disabilità motoria, invece, sarà predisposta una sezione apposita.

