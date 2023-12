Sanremo, spuntano i prezzi del biglietto per partecipare al live: ecco quanto costa

Per i veri fan del Festival della Canzone italiana è possibile comprare i biglietti per partecipare allo spettacolo del teatro Ariston: tutto quello che c'è da sapere.

Il Festival di Sanremo è per molti l’evento più iconico per il panorama italiano. Da quando Amadeus è alla direzione artistica e alla conduzione, il Festival è riuscito a portare una ventata di novità, moltiplicando il suo pubblico, soprattutto nelle fasce più giovani.

Grazie alla sua popolarità ritrovata, in tanti vorrebbero avere la possibilità di seguirlo live e quindi sedersi nelle poltrone del teatro dell’Ariston per godersi lo spettacolo: ma quanto costano i biglietti per Sanremo?

Sanremo: quanto costano i biglietti per il teatro

Ma chi vuole vivere le serate di Sanremo dal vivo quanto deve spendere? Per ora i biglietti non sono ancora disponibili alla vendita. Per l’edizione del 2023, infatti, erano stati messi in vendita il 16 gennaio, quindi è probabile che si dovrà ancora attendere per conoscere le cifre esatte. In ogni caso, è probabile che i prezzi non siano troppi distanti rispetto agli anni precedenti.

Il sito della Rai, durante la scorsa edizione, aveva messo in vendita solo dei pacchetti per tutte le 5 serate e il prezzo variava in base alla posizione del posto scelto:

• 1.290 euro per la platea dell'Ariston, biglietto valido per tutte e 5 le serate;

• 672 euro per la galleria, biglietto valido per tutte e 5 le serate.

Per i disabili motori, invece, si apriranno le richieste per i biglietti per Sanremo individuali e a titolo gratuito.

La biglietteria metteva in vendita anche i biglietti singoli solo a pochi giorni dall’inizio della kermesse, in quanto venivano messi a disposizione i biglietti preordinati ma non ritirati per tempo. Solo in questo modo era possibile acquistare i biglietti singoli.

Per quanto riguarda il prezzo, cambiava in base all’importanza della puntata. Sempre in base ai prezzi delle scorse edizioni, il biglietto meno caro partiva da una cifra di 180 euro per la platea, durante la serata “riassuntiva” in cui si esibiscono tutti i cantanti in gara con i loro brani.

Il prezzo della prima serata si aggirava intorno ai 230 euro, mentre per la serata finale i prezzi arrivavano a toccare i 300 euro.

Per le altre due serate, ovvero quella dei duetti e quella che presenta la seconda metà dei cantanti in gara, il biglietto probabilmente costava circa 200 euro.

Per la galleria i prezzi risultavano dimezzati, tranne per la serata finale in cui il biglietto costava intorno ai 200 euro.

Sanremo 2023: dove acquistare i biglietti per le serate

Sempre stando alle notizie dell’anno scorso, la vendita dei biglietti per Sanremo ha una durata limitata e precisa. Non è ancora noto quando aprirà ufficialmente la biglietteria, ma si presume intorno a metà gennaio come è avvenuto l’anno scorso e, probabilmente si potranno prenotare solo due abbonamenti per ciascun cliente.

Il sito web da segnarsi per acquistare i biglietti è questo: sanremo2023.aristonsanremo.com.

Una volta inviata la richiesta occorre attendere l'e-mail di conferma della prenotazione: questo è ciò che garantisce l'acquisto reale degli abbonamenti.

Gli abbonamenti in vendita per l’edizione di Sanremo 2023 hanno scatenato una polemica sul web. Moltissimi utenti si sono lamentati dei prezzi troppo elevati ed esclusivi, riservati solo a pochi fortunati.

E così, sui principali social sono apparsi commenti simili a questo:

Uno schiaffo alla miseria. Spero che il ricavato andrà in beneficenza.

Oppure:

Praticamente Sanremo è solo per ricchi.

Se la Rai decidesse di mantenere le stesse modalità e gli stessi prezzi dello scorso anno, è probabile che ci sarà una nuova polemica legata ai costi. Inoltre, al prezzo del biglietto si deve aggiungere anche il costo degli hotel o dell’affitto di un appartamento e, come è noto, i prezzi lieviteranno notevolmente vista l’importanza dell’evento per la città ligure.