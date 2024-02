Amici 23, quando inizia il serale? Ecco qual è la data della prima puntata

I fan del talent più amato (e seguito) di Canale 5 sono in trepidante attesa: quando inizia il serale di Amici 23? Finalmente c'è la data.

Ecco quando inizia il serale di Amici 23

Non c'è ancora l'ufficialità, ma le indiscrezioni si susseguono (e i fan non stanno più nella pelle). Il pubblico è pronto a conoscere alcuni dei migliori ballerini e cantanti che si sono aggiudicati un posto al serale di Amici 23, ma quando inizia l'intramontabile talent show di Canale 5?

Come sempre, il programma potrebbe andare in onda subito dopo "C'è posta per te". Si presume, quindi, che la prima puntata è fissata per sabato 16 marzo, naturalmente in prima serata su Canale 5. Nel corso dell'appuntamento domenicale del 25 febbraio, infatti, gli stessi professori hanno ricordato che mancano ancora due puntate prima di dare il via al serale. In attesa dell'ufficialità, i fan non si perdono neanche un momento.

Chi saranno i giudici del serale di Amici 2024?

Dopo il principe Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash, ad aver preso il loro posto nei panni di giudici di Amici sono stati Cristiano Malgioglio, il cantante Michele Bravi e il ballerino Giuseppe Gioffrè. Per il momento, tuttavia, nessuna conferma. O quasi.

Ebbene sì, perché solo Malgioglio - alla vigilia del serale - ha rivelato di tornare in studio dalla De Filippi. Lo ha svelato a Fabio Fazio, ospite a Che Tempo Che Fa, nella puntata del 18 febbraio. "Ringrazio Maria per avermi scelto", ha commentato.

I professori, invece, sono:

• per canto: Rudi Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli

• per ballo: Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Emanuel Lo.

Chi va al serale di Amici?

Dopo i ballerini Dustin, Gaia, Marisol e i cantanti Holden e Martina, nella ventunesima puntata di Amici - quella di domenica 25 febbraio - le maglie dorate sono state assegnate a Petit, Lucia e Mida.

Fino all'ultimo, tuttavia, i fan del talent dovranno seguire i pomeridiani e non perdersi i consueti appuntamenti domenicali. Di volta in volta, infatti, potrebbero esserci nuove eliminazioni o inaspettate sorprese. Insomma, fino all'ultimo non è possibile conoscere la squadra al completo. Chi saranno, in definitiva, i ragazzi che si metteranno in gioco al serale di Amici 23?