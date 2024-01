Angelina Mango, chi è il fidanzato della cantante che suona con lei in tour

Angelina Mango, che dopo la vittoria nella categoria canto di Amici 22 sbarca a Sanremo, condivide la passione per la musica con il suo fidanzato, che suona in tour con lei: ecco chi è

Angelina Mango, vincitrice della categoria canto di Amici 22, era un animale da palcoscenico già prima di partecipare al talent condotto da Maria De Filippi.

Figlia del cantautore Mango, scomparso nel 2014, e della cantante Laura Valente, Angelina ha iniziato da ragazzina a inseguire il suo sogno seguendo le orme dei genitori. Infatti, da tempo si esibisce con il gruppo che ha formato con suo fratello Filippo e il suo fidanzato, che suona la chitarra.

Ecco chi è il fidanzato di Angelina Mango.

Angelina Mango, da Amici al Palco dell'Ariston di Sanremo

Nel 2023, la giovane figlia d'arte Angelina Mango si è portata a casa la vittoria nella categoria canto del celebre talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo un brillante percorso che ha conquistato i giudici e il pubblico, Angelina ha alzato la sua coppa.

Un anno dopo l'uscita dal talent di Canale 5, la carriera della giovane cantante procede a gonfie vele. Nel 2024, Angelina Mango partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta condotta da Amadeus.

Angelina gareggia con il brano La noia, una canzone che parla degli alti e bassi della vita e di come la cantante li affronta. Il brano è stato scritto da Angelina Mango e Madame ed è prodotto da Dardust. La critica si è espressa positivamente, lodando l'intensità del testo della canzone.

A farle forza, ci sarà come sempre il fidanzato della cantante, che la accompagna in tour e la sostiene in tutto e per tutto nel suo percorso artistico. I due, infatti, condividono l'amore per la musica e molto spesso collaborano, scrivendo brani ed esibendosi insieme.

Il nome del misterioso fidanzato di Angelina Mango è Antonio Cirigliano e di professione fa il chitarrista. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è il fidanzato di Angelina Mango: tutto sul chitarrista Antonio Cirigliano

Antonio Cirigliano, classe 1999 e originario di Potenza, lavora nel mondo della musica proprio come la sua compagna. I due, infatti, si esibiscono insieme da prima che Angelina partecipasse ad Amici 22.

Nel 2014, Angelina Mango ha formato un gruppo insieme al fratello Filippo Mango, che ha aiutato entrambi ad affrontare il grande dolore della scomparsa del padre. Il chitarrista del gruppo è proprio Antonio. I tre hanno suonato insieme su un palco molto importante, quello del concertone del Primo Maggio nel 2022.

Il gruppo non si è sciolto dopo la fine del talent di Maria De Filippi e, infatti, Filippo e Antonio hanno suonato con Angelina durante il suo Voglia di Vivere Tour.

Angelina ha parlato più volte del suo rapporto con Antonio. Sembra che i due si siano conosciuti grazie a un amico in comune e che il loro amore sia nato da una forte amicizia. Durante Amici 22, la cantante ha rivelato ai suoi compagni che il fidanzato le è stato vicino nel momento più difficile della sua vita, la morte del padre Mango.

In un'intervista, subito dopo la fine del talent show, Angelina Mango ha descritto la sua relazione con Antonio Cirigliano:

È la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità

Tuttavia, i due sono piuttosto riservati e non condividono molto della loro relazione sui social. Infatti, non ci sono molti scatti che li ritraggono insieme e, anche per questo motivo, spesso girano voci su una loro possibile rottura. Finora, però, Angelina e Antonio hanno sempre smentito i pettegolezzi.