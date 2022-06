Una vostra amica diventerà mamma a breve e volete organizzarle un baby shower perfetto? Ecco alcuni regali originali e utili, sia per i futuri genitori che per il bebé in arrivo.

L’arrivo di un bebé è un evento speciale per i futuri mamma e papà, ma anche per tutti coloro che fanno parte della famiglia e per gli amici più cari.

La condivisione di un momento così entusiasmante merita un party a tema, nella quale gli invitati si dilettano in regali utili e originali. Ecco alcune dritte per il baby shower perfetto.

Baby shower: cosa significa e chi lo organizza?

Sebbene il significato in italiano sia molto simile al corrispettivo in inglese, il termine baby shower non dev’essere inteso come “doccia per il bambino” o “il bambino nella doccia”. Sarebbe strano persino per i più fantasiosi utilizzare una traduzione così strettamente legata all’accostamento delle parole e per tale motivo, occorre andare ben al di là del banale metodo alla lettera.

Il riferimento etimologico necessita di essere pensato in termini di finalità, cercando di capire a cosa serva questa festa che tutti, negli ultimi anni, sembrano organizzare con tanto entusiasmo.

Nella pratica, il baby shower viene inteso come una pioggia di regali che gli invitati fanno alla mamma del bebé in arrivo, organizzando una festa a sorpresa con tanto di pranzo/aperitivo e composizione gigantesca di palloncini colorati.

Secondo la tradizione americana (che l’ha visto nascere e diffondersi in tutto il mondo), il baby shower viene festeggiato solo per la nascita del primogenito ma, spesso e volentieri, si è visto quanto fosse bello poterlo celebrare anche per la nascita dei figli successivi.

I protagonisti indiscussi sono la futura mamma e il bebè che porta in grembo, seppur nelle ultime “edizioni” compaia al loro fianco anche il papà.

Solitamente, a organizzare questo party sono le amiche della futura mamma ma nulla vieta a quest’ultima di organizzarlo da sé una volta raggiunta la fine dell’8° mese di gravidanza, coinvolgendo chi le fa più piacere.

In questo caso, il baby shower è un’ottima occasione per lei di creare una lista nascita con tante idee regalo per il nascituro, scrivendo ciò che le occorre di più (o ciò che le manca) e indirizzando così gli invitati, a una scelta utile e sicura in un negozio di fiducia o più comodamente online.

Cosa si regala a un baby shower?

Avere un figlio, di questi tempi, è una scelta coraggiosa non solo dal punto di vista morale della persona, ma soprattutto dal punto di vista economico. Seguendo le stime del 4° rapporto dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è facile intuire quale costo abbia il mantenimento di un bambino nei primi 12 mesi, una somma influente che può variare da un minimo di 7.063,04 euro a un massimo di 15. 537,02 euro l’anno.

È per questo motivo che spesso, i futuri mamma e papà vengono aiutati in ogni modo possibile dai propri genitori, dai parenti e dagli amici più stretti.

In vista del baby shower quest’ottica si realizza proprio nell’acquisto dei regali, scelti in base al grado di utilità e alla necessità della futura mamma che da lì a breve dovrà fare i conti con l’arrivo di un altro componente della famiglia.

Per far sì che i primi periodi di convivenza siano più semplici e piacevoli, gli invitati optano di frequente per la classica torta di pannolini a più piani, corredata di fiocchi e fiocchetti e pupazzetto in cima per sovvertire al costo relativo ai cambi del bebè (nel primo anno di vita si usano circa 3.000 pannolini!).

Un altro regalo immancabile al baby shower è il fasciatoio portatile, utilissimo durante gli spostamenti perché si sa quanto un bebè sia imprevedibile e quanto sia difficile fidarsi della pulizia di quelli nei bagni pubblici.

A questo, spesso si accosta una scatola di prodotti per la pulizia del bebè composta da spugna morbida, salviette detergenti, crema idratante, olio da massaggio, asciugamani, pettine a setole morbide, termometro da bagno e chi più ne ha più ne metta.

E se il momento della pulizia è importante, quello della pappa è fondamentale! Ecco perché tra i regali immancabili di un baby shower compaiono lo sterilizzatore per i biberon e il cuoci pappa.

Il primo è perfetto per sanificare i ciucci, le tettarelle e i contenitori in plastica e il secondo è un valido aiuto nella preparazione delle prime pappe durante lo svezzamento perché non solo consente di risparmiare tempo ed energie, ma si identifica come lo strumento più versatile esistente in commercio.

Grazie ai comandi multifunzione può cuocere a vapore, scongelare, riscaldare e mixare diversi tipi di alimenti per creare abbinamenti sempre appetibili e salutari.

Baby shower: 10 regali utili per mamma e bebè

Quelli appena visti nel paragrafo precedente sono soltanto alcuni dei regali che proprio non possono mancare durante un baby shower, ma se dovessimo differenziare quelli per la mamma e quelli per il bebè, ce ne sarebbero molti altri di grande utilità.

Per quanto riguarda la mamma, oltre ai comodi cuscini per la gravidanza e alle camicie da notte da utilizzare il giorno del parto, potrebbe essere di suo gradimento ricevere qualcosa da utilizzare subito.

Essendo in tutto e per tutto incubatrice di una nuova vita, è spesso soggetta a dolori muscolari e gonfiore alle caviglie.

Un bel massaggio in un centro benessere può essere la soluzione per rendere l’ultimo mese meno pesante del solito e farla rilassare come si deve.

Anche le lezioni di acqua gym come quelle di yoga prenatale possono portare grande beneficio perché non solo la fanno sentire meglio fisicamente, ma la aiutano ad allenare tutto il corpo in preparazione del gran giorno.

Se poi ama degustare tisane in compagnia e il caffè non può proprio digerirlo, un’altra idea carina potrebbe essere quella di regalarle un’elegante confezione con tutti i gusti di tè più particolari, da bere mentre coccola il suo bimbo o da condividere con chi la viene a trovare a casa.

Sempre nell’ottica del benessere può rivelarsi apprezzabile anche un kit di bellezza con crema di mandorle dolci (un toccasana contro le smagliature), maschere per capelli e scrub oppure un set abbinato con borsa e beauty case capienti da poter portare con sé ovunque.

Per farla sentire ancora più bella si può scegliere di regalarle un bel gioiello con dedica oppure di donarle una collana “chiama angeli” con tanto di sonaglio personalizzato.

Per facilitarla nei primi mesi, un altro regalo utile tanto quanto necessario è il fantastico mangia pannolini, in grado di risucchiare i pannolini sporchi ed evitare la dispersione di odori poco gradevoli.

Di grande utilizzo anche la copertina “milestone” dove poter appoggiare il proprio bebè e fotografarlo con il numero di mesi raggiunti, oppure un album in carta di riso dove poter attaccare tutti gli scatti più importanti e ripercorrere i ricordi più belli di questa grande e magica avventura.

A una creatura che si affaccia per la prima volta al mondo al di fuori del grembo materno, invece, serviranno altre cose, tutte necessarie per avere il massimo del benessere e della cura.

Tra i regali più in voga compaiono i classici body di cotone biologico e le tutine con i piedini, impacchettati in cupcake facili da realizzare.

I bavaglini di spugna ricamati con il nome e i completi per i mesi successivi sono sempre ben accetti per dare un po' di brio all’armadio, senza contare l’irrinunciabile peluche da mettere in un angolo della culla per fargli compagnia. Ma se dovessimo rivolgere uno sguardo a ciò che più serve, allora sicuramente si opterebbe per un seggiolone in legno, una palestra educativa, un bel carillon (o un diffusore di rumore bianco), lenzuola soffici per la culla, una vaschetta per il bagnetto e tutti quegli accessori che possono semplificare e rendere più agevoli i primi momenti tra lui e la sua mamma.

Se poi si decidesse di fare un unico regalo tutti insieme, molto apprezzato è anche il passeggino trio o l’ovetto da mettere in macchina durante i viaggi in famiglia.

10 dee regalo originali per il baby shower

A questo punto della storia vi chiederete quali altri doni possano rivelarsi ancor più utili di quelli già visti. Potremmo dire che dal punto di vista dell’utilizzo, finora abbiamo visto quelli più vantaggiosi per la famiglia, ossia quelli che sollevano i futuri genitori dal dover spendere soldi per accessori che in questo modo già hanno gratuitamente. Ora però, è giunto il momento di volgere lo sguardo ai regali più originali e fuori dagli schemi. Sì perché in un baby shower si può essere creativi e inaspettatamente sorprendenti al tempo stesso. Eccovi, dunque, la lista della quale non sapevate di avere bisogno:

buono per la pulizia della casa

buono per una giornata di baby sitting

offrirsi per una chiamata di sfogo nel cuore della notte

pasti pronti per tot. mesi (cucinare per i futuri genitori può essere il regalo più bello del mondo)

sessione di belly painting

sessione di aptonomia (tecnica di carezze e contatto dove entrambi possono comunicare con il piccolo attraverso la parete del grembo materno)

marsupio porta bebè

set fotografico prima e dopo la gravidanza

libro degli ospiti firmato da tutti gli invitati al baby shower

biblioteca di libri sulla maternità

poster con costellazione dedicata al bebè

Sicuramente i futuri mamma e papà ne rimarranno estasiati!

Come organizzare il baby shower perfetto in 5 mosse

Vi siete presi la responsabilità di organizzare il baby shower a una vostra amica che presto diventerà mamma e avete paura di non riuscire nell’intento? Non abbiate paura, esistono poche semplici direttive per rendere la festa perfetta. Innanzitutto è necessario scegliere il luogo dove si terrà l’evento, valutando la capienza e il costo finale ( no ristorante, no casa vostra, scegliete un bel locale dove fanno aperitivi all’aperto o chiedete la disponibilità a un’amica che ha casa con giardino immenso). Poi si deve definire il budget da non superare, scrivere la lista degli invitati (senza dimenticare nessuno!), scegliere la data per testare la disponibilità degli invitati e prefissarvi un preavviso sufficiente a non avere imprevisti dell’ultimo minuto.

Potete scegliere un tema per la festa, scrivere gli inviti a mano, acquistare tutto l’occorrente (decorazioni, regalini per gli invitati), scegliere il menu e la torta senza scordare la parte relativa ai fiori.

Di grande importanza anche i biglietti di ringraziamento da spedire o da consegnare personalmente durante la festa, i giochi da fare durante il party per poter divertire i futuri genitori e perché no, contattare un bravo fotografo per immortalare uno dei momenti più belli trascorsi tutti insieme.