Tutto sulla data di apertura del nuovo tour di Biagio Antonacci, in apertura l’8 novembre a Roma: orari, come raggiungere il luogo del concerto e i brani in programma.

Biagio Antonacci torna a calcare i palchi dei palazzetti d’Italia col suo Palco Centrale Tour 2022. Il primo concerto sarà quello di stasera, 8 novembre 2022, presso il Palazzetto dello Sport dell’Eur a Roma.

In scaletta le canzoni più recenti, ma anche i brani più famosi che hanno reso celebre il cantautore milanese. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare all’evento.

Biagio Antonacci torna nei palazzetti con Palco Centrale Tour 2022

Dopo due anni di restrizioni, il cantautore regalerà finalmente ai suoi fan, per la prima volta dal vivo, l’ultimo album Chiaramente visibili dallo spazio. A completare lo spettacolo non mancheranno i suoi classici più conosciuti e amati. Per questo attesissimo ritorno il cantautore ha scelto di esibirsi in un palco centrale, con il pubblico a circondarlo per cantare insieme tutti i grandi successi.

Tra novembre e dicembre 2022 saranno 8 le date che porteranno l’artista nelle maggiori città italiane. Biagio concluderà il tour nella sua Milano, con doppia data al Forum di Assago una il 19 l’altra il 20 dicembre.

Prima data a Roma l’8 novembre: a che ora inizia e come raggiungere l’evento

Dopo la data zero di Jesolo, Biagio Antonacci si esibisce al Palazzetto dello Sport dell’Eur di Roma, dalle 21.00. Alcuni biglietti sono ancora disponibili. È possibile arrivare all’indirizzo dell’evento (Piazzale dello Sport, 1) raggiungendo il quartiere Eur in due modi:

in auto (dal Grande Raccordo Anulare, uscita 26 EUR-Roma Centro)

in autobus (30, 671, 714, 778, 791)

con la Linea B della metropolitana, fermata EUR-Palasport

La scaletta completa del concerto: tutte le canzoni che canterà stasera

Ecco la scaletta integrale dell’attesissimo ritorno dal vivo di Biagio Antonacci, per chi non vede l’ora di cantarle con l’artista:

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

In mezzo al mondo

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Insieme finire

Sappi amore mio

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris

Telenovela

Se io, se lei