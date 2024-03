Chi è la possibile nuova fiamma di Fedez? L'ex compagno di Chiara Ferragni è stato avvistato a Londra in compagnia di una donna. Secondo alcune indiscrezioni i due potrebbero stare insieme. Arrivano però già alcune smentite visto che la ragazza che era nella capitale inglese con Fedez è un volto abbastanza noto e presente nella sua vita da tempo.

Fedez ha una nuova fiamma? Chi è il possibile flirt del rapper presente a Londra con lui

Archiviata la storia con la regina delle influencer sembra che il rapper milanese sia ormai intenzionato ad andare avanti sia con il suo lavoro da cantante sia con la sua vita sentimentale. Fedez è infatti volato a Londra la scorsa settimana e non è ancora chiaro il motivo per cui sia andato oltremanica, ma ciò che è certo è che non era solo, ma in compagnia di una donna che in un primo momento non era ancora stata identificata.

Solo successivamente la notizia di un presunto nuovo flirt del rapper è stata smentita in quanto la persona che ha accompagnato Fedez nel Regno Unito era semplicemente Eleonora Sesana. Molti si chiederanno: "Ma chi è Eleonora Sesana?". La risposta a questa domanda è scontata perché si tratta della sua assistente personale. I due non sono stati avvistati per la prima volta insieme oltre i confini nazionali, ma anche in altre occasioni, la donna, si è recata all'estero con Fedez per gestire i suoi impegni lavorativi.

Se però gli altri viaggi di lavoro di Fedez erano ben noti ai fan e al popolo di Instagram, quello a Londra sembra essere totalmente fuori dai radar perché pare che non sia stato annunciato a gran voce dal rapper. Ciò ha ovviamente portato a pensare che la fuga a Londra non sia stata solo lavoro per il rapper e la sua assistente personale. Di questo però non si hanno certezze assolute perché oltre a non essere stati avvistati in atteggiamenti sospetti, nessuno dei due ha confermato nulla e dunque è d'obbligo usare il condizionale.

Gli altri avvistamenti di Fedez in compagnia di presunti flirt

Fedez è uno dei personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo da sempre. Di recente, però, dopo la crisi coniugale con Chiara Ferragni, ha smesso di far parlare di sé per i vari dissing con colleghi o personaggi legati al mondo della politica, ma ha attirato a sé i riflettori per vicende sentimentali come presunte relazioni con altre donne.

Uno degli ultimi rumor che ha coinvolto Fedez in prima persona risale alla Fashion Week di Parigi. In quell'occasione l'influencer Elisa De Panicis lanciò una bomba di gossip in quanto dichiarò in un post poi rimosso:

Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore.

Questa dichiarazione, ovviamente, per il solo fatto che sia stata subito cancellata dalla già citata influencer va presa con le pinze in quanto potrebbe essere una bufala dal momento che la notizia di questo presunto "limone" non è stata approfondita da nessuno.

