Chiara Ferragni e Fedez hanno attuato un'exit strategy: ecco cosa c'è dietro la crisi

Secondo indiscrezioni, Chiara Ferragni potrebbe aver adottato una "exit strategy" per distogliere l'attenzione dei media dalle sue vicende giudiziarie: ecco cosa c'è dietro la crisi con Fedez.

Secondo le indiscrezioni del settimanale Oggi, pare che Chiara Ferragni abbia adottato una exit strategy per distogliere l'attenzione dei media e della stampa dal caso Balocco e da tutte le vicende giudiziarie che hanno colpito la sua immagine. Da qui sarebbe stata inscenata la crisi matrimoniale con Fedez, riportata ormai su tutte le prime pagine dei principali quotidiani.

Ecco cos'è la exit strategy e perché Chiara Ferragni potrebbe aver scelto questa soluzione di marketing per ricostruire la sua immagine.

Chiara Ferragni e l'exit strategy della crisi con Fedez

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: la notizia ha ormai fatto il giro del mondo, riportata da tutti i giornali cartacei e dai quotidiani sul web. Ma sono in molti a pensare che questa possa essere l'ennesima "exit strategy" dell'infleuncer per distogliere l'attenzione del pubblico dai suoi fatti giudiziari.

In attesa di conoscere qualche dettaglio aggiuntivo - magari durante l'ospitata di Chiara da Fazio -, non possiamo negare che l'influencer abbia cercato di risollevare la sua immagine, scalfita dallo scandalo Balocco, in molti modi diversi.

Prima l'attenzione sui figli e sulla famiglia, poi il test sul sentiment con al domanda "Come va?" sui social, e ora la crisi matrimoniale con Fedez: sarà tutto vero?

Crisi tra Chiara e Fedez: cosa sappiamo

L'aria di crisi tirava da parecchio tempo: a partire da Sanremo 2023, con il bacio del marito con Rosa Chemical, fino allo scoppio del caso Balocco per il quale Fedez avrebbe voluto licenziare il manager della moglie.

"Di fatto, la coppia viveva separata da qualche mese: lui al piano di sotto, in una stanza attigua allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi", scrive il settimanale Oggi.

E quello che è successo dopo nn fa che infittire i pettegolezzi: le fedi sparite (poi magicamente ricomparse), il rapper cacciato di casa, le foto social scomparse, le incursioni di Pomeriggio 5 sotto casa dei Ferragnez, e le voci sul pool di avvocati messi in campo dalla Ferragni per l'imminente divorzio.

Insomma, un vero e proprio caso che ha fatto pensare a una sorta di exit strategy che potesse salvare la reputazione della coppia:

Le ipotesi sul tavolo sono due: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. Sceglie la seconda (che, come effetto istantaneo, ha quello di 'oscurare' il fatto che nessuna griffe l'ha invitata alla Fashion Week).

Ma per non intaccare ulteriormente l'immagine dell'influencer, la colpa della separazione è stata fatta ricadere su Fedez. La crisi matrimoniale dei Ferragnez sarà davvero una messa in scena?

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi?

Nonostante le indiscrezioni sulla possibile strategia social dei Ferragnez per distogliere l'attenzione dei media da fatti giudiziari che hanno coinvolto Chiara Ferragni negli ultimi mesi, l'influencer è tornata a smentire qualsiasi pettegolezzo sulla sua crisi matrimoniale a Pomeriggio 5.

"Non c'è niente di finto", ha assicurato Chiara quando è stata intercettata dall'inviato del programma di Myrta Merlino, Michel Dessì.

L'influencer ha quindi confermato la crisi con il marito, e ha prontamente smentito l'ipotesi di exit strategy:

No, non c'è nessuna exit strategy, è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte cazzate e cose che scrivono, non sono vere.

Chiara Ferragni: "Serve un po' di fortuna"

Infine, Chiara ha scherzato con l'inviato di Pomeriggio 5 che, nella giornata del 28 febbraio scorso, ha consegnato a Fedez un corno portafortuna:

Chiedi a Myrta un cornino anche per me. Serve un po' di buona fortuna.

E la conduttrice del programma ha assicurato che ci sarà un simbolo di fortuna anche per lei, sperando che possa davvero essere l'anno del toro.