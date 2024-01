La nuova strategia social di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco: funzionerà davvero?

Il silenzio stampa, il video di scuse e il ritorno alle sponsorizzazioni del suo brand: ecco come è cambiata la strategia social di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco. Funzionerà davvero?

Dopo lo scandalo del Pandoro Pink Christmas, delle Uova d Pasqua e della Bambola Trudi, Chiara Ferragni è stata costretta a cambiare strategia sui social: i primi giorni ha preferito restare in silenzio, poi ha pubblicato un video di scuse nel quale chiariva e "aggiustava" la situazione, e infine è tornata a sponsorizzare i suoi brand sui social.

Ecco come è cambiata la strategia di Chiara Ferragni sui social dopo lo scandalo sulla beneficienza e quanto sta funzionando.

Chiara Ferragni cambia strategia sui social

Per arginare la sua continua perdita di followers su Instagram dopo lo scoppio dello scandalo balocco, Chiara Ferragni ha ingaggiato una vera e propria task force di esperti che possano risollevare la sua immagine e definire una strategia social ideale per riprendersi la fiducia dei fan.

Attualmente indagata per truffa aggravata a causa di un "errore di comunicazione" sulla vendita del pandoro Balocco, Chiara ha deciso di modificare il suo approccio ai media.

Da dicembre, mese in cui è stato scoperto lo scandalo, Chiara ha iniziato a modificare i suoi contenuti e le sue abitudini online in modo da provare a recuperare la fiducia dei follower e arginare la perdita di fan.

Ma questa nuova strategia sta funzionando davvero? Ad oggi, purtroppo, pare che non stia dando i risultati sperati, considerando che i followers di Chiara Ferragni, l'engagement, e la fiducia dei fan sono in continuo calo rispetto al mese precedente.

Chiara Ferragni resta in silenzio dopo lo scandalo Balocco

Subito dopo lo scandalo del pandoro Balocco, Chiara Ferragni ha optato per il silenzio sui social ed è proprio sparita completamente da tutti i suoi profili: una decisione saggia per molti che, colti dal momento di rabbia e sconforto, avrebbero potuto rilasciare dichiarazioni che sarebbero poi andate contro di loro.

Nonostante i telegiornali, i media e qualsiasi altro organi di stampa (nazionale e internazionale) parlasse del caso Balocco e dello scandalo di Chiara Ferragni, l'infleuncer è riuscita a mantenere freddezza e calma. O quantomeno, è rimasta in silenzio sui social e ha disattivato i commenti sotto ai suoi post.

Per diversi giorni, Chiara non ha più condiviso storie con i suoi followers, aspettando che la situazione si calmasse almeno un pochino.

Il ritorno sui social e il video di scuse

Non appena la situazione si era leggermente calmata, Chiara Ferragni è tornata sui social con un video di scuse, che molti si aspettavano.

Un clamore enorme per il video che, secondo alcuni, è stato pensato e realizzato nei minimi dettagli: a partire dalla tuta grigia del pentimento indossata dalla Ferragni, ai capelli raccolti in modo disordinato e la rinuncia al consueto make up che mostra sempre sui social. Poi le lacrime.

Insomma, un video in cui Chiara ha ammesso l'errore di comunicazione nella campagna del pandoro Pink Christmas e ha chiesto scusa ai fan: per "aggiustare" la situazione, avrebbe comunque devoluto un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Il test dell'engagement e i figli sui social

Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione del video di scuse, Chiara era riapparsa sui social con una stories nella quale ringraziava coloro che le hanno mandato un messaggio di conforto e le sono rimasti vicino nonostante la tempesta mediatica.

Non solo: una delle prime stories al suo ritorno era una foto con un box domande: "Come state?". Probabilmente l'intento era quello di testare la situazione e verificare se fosse il caso di tornare a pubblicare contenuti o aspettare ancora.

A questo punto inizia la nuova strategia social di Chiara Ferragni, che punta sulla pubblicazione di foto insieme ai figli Leone e Vittoria per fare leva sul suo ruolo da mamma e l'importanza di queste vesti nella società.

Un modo, forse, per sottolineare che gli unici momenti di pace e serenità sono quelli che vive in famiglia, con il marito e i suoi figli.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni?

Ad oggi Chiara è tornata a pieno ritmo con la pubblicazione delle stories sui social, ma le sue sponsorizzazioni riguardano esclusivamente il suo brand. L'attenzione è anche agli hashtag #adv, in seguito all'introduzione delle nuove regole per gli infleuncer con la previsione di multe salatissime per i trasgressori.

Ricordiamo, però, che quest'anno a causa della gogna mediatica la Ferragni non ha partecipato alla Settimana della Moda di Milano e ha disertato anche la Paris Fashion Week.

Nonostante questo, il ritorno sui social lo ha fatto all'insegna delle sponsorizzazioni escludendo e dimenticando tutti gli accordi saltati a causa dello scandalo Balocco: prima Safilo, poi Coca Cola, e poi altri brand con i quali l'infleuncer collaborava da tempo.

Sono tornati anche, negli ultimi giorni, i fit check allo specchio nei quali Chiara mostra cosa indossa ai suoi fan e approfitta per sponsorizzare i suoi prodotti migliori.