La "tuta del pentimento" di lusso di Chiara Ferragni va a ruba, ecco quanto costa

il video postato da Chiara Ferragni non è passato inosservato, come dimostra il sold out della "tuta del pentimento" indossata dall'influenzar: ecco quanto costa.

Con un videomessaggio postato sui canali social, Chiara Ferragni ha ammesso le sue colpe, anche se le attenzioni di molti non sono state rivolte alle sue parole.

Alcuni suoi followers hanno infatti notato un particolare del suo abbigliamento, definita da molti la "tuta del pentimento", andata presto sold out: ecco quanto costa il capo.

Il video virale di scuse di Chiara Ferragni

Il caso pandoro in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni non è passato inosservato, come dimostra la pioggia di meme dedicata a Balocco e al legame con l'influencer.

Questa volta, però, Chiara Ferragni ha deciso di esporsi, pubblicando sui suoi canali social un video di scuse, in cui ha spiegato il dietro le quinte dell'accaduto.

Molti però non hanno prestato particolare attenzione alle sue parole, venendo attratti principalmente dall'abbigliamento scelto per registrare il video.

In poche ore, la tuta indossata definita "del pentimento" è prontamente andata sold out: scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e la tuta del pentimento: quanto costa il capo

Se da una parte Chiara Ferragni perde followers a vista d'occhio, chi è rimasto ha deciso di continuare a seguire l'influencer, continuando a fare molto caso a un particolare capo indossato nel video.

Non è passata inosservata la tuta grigia indossata da Chiara Ferragni prodotta dal brand Laneus che, come si nota dal sito, è andata sold-out in poche ore.

Il capo, in lana e angora, non è però un semplice capo d'abbigliamento: il prezzo d'acquisto è infatti pari a 600 euro, prezzo speso da molti in fase d'acquisto.

Il caso Ferragni e la tuta del pentimento

Acquistare la tuta indossata da Chiara Ferragni nel famoso video andato virale è stato anche un modo adottato dai followers per sostenere l'influencer, la cui mossa di vestiario non è stata per nulla scontata.

Girando sui suoi canali social, infatti, è possibile notare come la Ferragni vesta sempre colorata e ricca di gioielli: questa scelta non è però stata applicata nel famoso video di scuse, in cui il grigio regna sovrano.

Esperti di comunicazione hanno legato ciò a una vera e propria mossa mossa per dimostrare il pentimento dell'influencer e per dimostrare dispiacere nei confronti dell'accaduto.

Nonostante molti abbiano deciso di dissociarsi dopo l'episodio, altri continuano a seguire imperterriti Chiara Ferragni che, nonostante l'accaduto, continua a svolgere il suo lavoro di influencer, come dimostra il sold-out della "tuta del pentimento".

