Fantasanremo, ecco la classifica provvisoria: chi ha preso più punti?

Svelata la classifica ufficiale del Fantasanremo dopo la prima serata. Molti artisti hanno conquistato bonus, i malus sono sempre meno. Scopriamo chi ha raccolto più punti e qual è l'artista che si è distinto di più in gara.

Fantasanremo: la classifica dopo la prima serata

30 - Sangiovanni

Apriamo la classifica con l'ultima posizione, dove si è posizionato Sangiovanni. L'artista ha guadagnato solo 10 punti e ha registrato un malus in quanto ha cantato seduto. Fortunatamente, però, grazie al +10 del bonus Ciobar è riuscito a pareggiare i conti.

28 - Irama, Clara

Segue Irama. Il cantante ha deluso le aspettative dei fan che lo hanno scelto nella propria squadra in quanto ha totalizzato solo 15 punti grazie ad un outfit total black e ai ringraziamenti. Il giovane artista dovrà rifarsi nelle prossime serate. A pari punti con Irama vi è Clara, prima cantante ad esibirsi (+10), ha collezionato altri 5 punti dopo i dovuti ringraziamenti. Nonostante ciò, la sua esibizione, ha ottenuto ampi consensi da parte del pubblico.

27- Alessandra Amoroso

Saliamo in classifica e troviamo Alessandra Amoroso. Una delle artisti più amate in Italia, non ha dato molte soddisfazioni al Fantasanremo in quanto ha totalizzato solo 25 punti grazie all'outfit total black, l'abbraccio ad Amadeus e i ringraziamenti.

25 - Fiorella Mannoia, Angelina Mango

In 25esima posizione troviamo Fiorella Mannoia. L'artista ha conquistato 30 punti perché si è esibita scalza, ha donato i fiori al direttore, ha ricevuto una standing ovation parziale e infine ha ringraziato. In 27esima posizione troviamo anche Angelina Mango. La cantante, seconda nella top 5 parziale, che le ha permesso di ottenere un bel +20 al Fantasanremo, ha totalizzato altri 10 punti perché è stata presentata dal co-conduttore e ha ringraziato.

22 - The Kolors, Geolier, Fred De Palma

La 22esima posizione è stata condivisa da diversi artisti: The Kolors, Geolier e Fred De Palma. Tutti e tre i cantanti sono a 35 punti. I The Kolors hanno conquistato i 35 punti grazie ai seguenti bonus: occhiali da sole, cappello, suona uno strumento, ringraziamenti, outfit total black.

Geolier invece ha totalizzato 35 punti perché è stato presentato da un co-conduttore e gli ha battuto anche il cinque, aveva un outfit total black, ha ringraziato ed indossava occhiali da sole.

Fred De Palma, per mettersi alla pari dei suoi colleghi in 26esima posizione, oltre a ringraziare, ha abbracciato Amadeus, si è esibito dopo l'una ed aveva un outfit total black.

17 - Ricchi e Poveri, Renga e Nek, Negramaro, Il Volo, Annalisa

Saliamo ancora e troviamo i Ricchi e Poveri che hanno conquistato l'Ariston ricevendo una standing ovation parziale (+10). Il duo si è esibito dopo la mezzanotte (+5), ha optato per un outfit total black (+10), è stato accompagnato da ballerini (+5), ha ringraziato (+5) ed è stato presentato dal co-conduttore (+5). Per un totale di 40 punti.

La 17esima posizione, i Ricchi e Poveri, devono condividerla con altri artisti: Renga e Nek, i Negramaro, il Volo e Annalisa. Anche questi artisti hanno totalizzato 40 punti nella classifica della prima serata del Fantasanremo.

15 - Rose Villain, Gazzelle

Voliamo in 15esima posizione dove troviamo Rose Villain e Gazzelle. I due artisti dividono questo posto in classifica grazie al loro +45. Rose Villain ha totalizzato 45 punti perché si è esibita dopo l'una, ha abbracciato Amadeus, ha donato i fiori al direttore e ha goduto del bonus Rai Radio 2. Infine ha ringraziato.

Gazzelle invece è stato presentato da Enrico Melozzi (+20), si è esibito dopo l'una, ha ringraziato, indossava occhiali da sole ed è stato presentato dal co-conduttore.

10- Mr. Rain, Maninni, Ghali, Emma, Alfa

Eccoci arrivati in decima posizione, dove troviamo: Mr. Rain, Maninni, Ghali, Emma e Alfa. Tutti questi artisti hanno totalizzato 50 punti, Maninni, a causa di un malus, avrebbe potuto collezionare 55 punti. I punti più originali sono stati conquistati da Ghali che ha ottenuto un +15 per la sua performance.

7 - SANTI FRANCESI, Diodato, Bnkr44

La settima posizione è contesa tra i seguenti artisti: SANTI FRANCESCI, Diodato e bnkr44. Tutti i cantanti sono a 55 punti, l'unico rimpianto per chi aveva in squadra Diodato è il malus di 5 punti in quanto ha cantato seduto, si se fosse esibito in piedi sarebbe a quota 60 punti.

La top 5 della prima giornata del Fantasanremo

5 - Il Tre, BigMama

In quinta posizione vi sono due artisti: BigMama e Il Tre. Entrambi hanno 65 punti e tra i bonus più curiosi troviamo: +20 punti per Il Tre grazie ad una scapezzolata e +10 punti perché è stato l'ultimo artista ad esibirsi. BigMama, invece, ha conquistato 10 punti perché ha twerkato.

4 - Mahmood

Il quarto posto l'ha conquistato Mahmood con 68 punti e i punti più curiosi sono il bonus scopa (+18) e il bonus Top 5 (+20). Mahmood ha anche abbracciato Amadeus, indossato outfit total black e ringraziato. Inoltre è stato presentato da un co-conduttore.

3 - Loredana Bertè

Medaglia di bronzo per Loredana Bertè. L'artista è al terzo posto nella classifica del Fantasanremo e al primo posto nella Top 5 della prima serata. La cantante ha ricevuto una standing ovation parziale (+10) e si è schierata contro le discriminazioni (+10). Peccato per il malus di 5 punti perché non è scesa dalla scalinata principale.

2 - La Sad

Al secondo posto troviamo La Sad. 85 punti per il trio che ha debuttato a Sanremo e ha lanciato un messaggio importantissimo. I tre giovani hanno conquistato molti punti grazie ai bonus: performer, ombelico, scapezzolata e infine per essersi schierati contro le discriminazioni.

1 - Dargen D'Amico

La medaglia d'oro della prima serata va infine a Dargen D'Amico. 115 punti solo per la sua prima esibizione. È stato l'artista che ha occupato per più tempo il palco, ha dedicato la canzone, ha lanciato messaggi pro pace, è sceso in platea e ha ottenuto il bonus performer.

