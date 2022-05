Non sapete cosa fare il 2 giugno 2022? In questo articolo vi diamo alcuni suggerimenti per soddisfare la voglia di evasione! Ce n'è per tutti i gusti e le tasche.

Il 2 giugno 2022 la nostra Repubblica compie 76 anni. Quale modo migliore di festeggiare questo evento con una gita fuori porta? Dopo due anni fortemente caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus infatti, si è alla continua ricerca di un ritorno alla normalità sfruttando ogni occasione per uscire di casa. Ecco qualche idea su cosa fare.

Cosa fare il 2 giugno? Idee e consigli di viaggio

Dal semplice pic-nic alle gite fuori porta, oppure una giornata all'insegna della musica, del buon cibo e del divertimento partecipando a qualche evento in città oppure organizzando un'uscita in qualche parco tematico.

I modi in cui festeggiare il 2 giugno sono davvero innumerevoli! In questo articolo cerchiamo di darvi quante più idee possibili che possano soddisfare i gusti di ognuno. Non vi resta che prendere nota!

I pic-nic e i parchi tematici

Sono tantissime le città italiane che dispongono di parchi più o meno grandi in cui organizzare un pic-nic con la famiglia o con gli amici, previsioni meteo permettendo, ovviamente. A Milano, per esempio, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

I più famosi sono Parco Sempione e Parco Indro Montanelli, ma per gli amanti dello stile inglese consigliamo anche il Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte. L'entrata, abbastanza nascosta agli occhi di chi non è del posto, si trova vicino al GAM, la Galleria d'Arte Contemporanea.

Dividetevi i compiti sul cosa portare. In questo modo sarete sicuri di non dimenticarvi nulla! Assicuratevi anche di leggere molto bene il regolamento del parco della vostra città, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti e assicuratevi soprattutto di non sporcare, portando via i vostri rifiuti.

In alternativa potreste passare una bella giornata in qualche parco tematico. In Italia, alcuni di questi, sono rinomati in tutto il mondo e offrono divertimento sia per i più grandi che per i più piccoli.

Una toccata e fuga in qualche agriturismo

Se si parla di fine settimana, ponti o festività, come nel caso del 2 giugno, molto gettonate sono le gite fuori porta con meta gli agriturismi nelle località italiane più famose per questo tipo di attività. Una delle Regioni in questione è senza dubbio l'Umbria la cui cultura enogastronomica è un perfetto mix di tutto ciò che si può trovare in Centro Italia.

Ma anche chi si trova al Nord ha tante Regioni da poter visitare per godere di buon cibo e buon vino, tra cui sicuramente c'è il Veneto. Allo stesso modo, in Sud Italia la scelta non manca, come la Puglia, per esempio!

Cercate gli eventi previsti per il 2 giugno 2022

Il 2 giugno è un momento di festa condivisa da tutti gli italiani. Non mancano quindi gli eventi organizzati per l'occasione dai diversi Comuni. Per sapere se anche nella vostra città o le città vicine a voi ne è previsto qualcuno per questo 2022, per non sbagliare, vi basterà cercare sui siti Internet o sulle pagine social dei vari Comuni.

A Roma, ad esempio, è previsa la Sagra degli gnocchi, mentre a Mantova si svolgerà l'evento "In bicicletta con gusto", una passeggiata notturna tra le colline Moreniche del Garda. Per gli amanti delle ricostruzioni storiche invece, in Sicilia per la precisione nella suggestiva città medievale di Castelbuono il 2 giugno 2022 sfileranno "I Cortei Storici più belli di Sicilia".