Chi è Diana Del Bufalo: tutto sull'attrice, conduttrice e comica romana

Sembrano trascorsi secoli da quando una giovanissima Diana Del Bufalo partecipava ad Amici come cantante. Oggi non ha trovato successo nella musica, ma è diventata un'attrice, conduttrice e comica molto apprezzata: vediamo chi è.

Diana Del Bufalo: chi è l'attrice, presentatrice e comica

Classe 1990, Diana Del Bufalo è nata l'8 febbraio a Roma, sotto il segno zodiacale dell'Acquario, da papà Dario, di professione architetto e archeologo, e da mamma Ornella Pratesi, soprano lirico. Appassionata di musica e recitazione fin da ragazzina, ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2010, presentandosi come cantante ad Amici di Maria De Filippi.

Grazie alle sue capacità, nel 2011 è stata ingaggiata prima per il cast del film Matrimonio a Parigi e poi per quello de I soliti idioti. Nel 2014, Diana è entrata a far parte della serie tv Rai Che Dio ci aiuti con il ruolo di Monica. Da questo momento, la sua carriera è stata inarrestabile. Tra i titoli più famosi che l'hanno vista nei panni di attrice troviamo: C’era una volta Studio Uno, Puoi baciare lo sposo, La profezia dell’armadillo, 7 donne e un mistero e 10 giorni senza mamma.

Per quanto riguarda i programmi tv, la Del Bufalo è stata al timone di format di successo, come: Pianeta Mare, Summer Festival, Colorado, Festival di Sanremo, Panariello sotto l'albero, Un’estate fa ed Enjoy – Ridere fa bene. Inoltre, ha partecipato come concorrente a Celebrity Hunted: Caccia all’uomo e LoL-Chi ride è fuori.

Chi è il compagno di Diana Del Bufalo?

Diana Del Bufalo è finita spesso al centro dell'attenzione anche per la sua vita sentimentale. Dal 2012 al 2015 ha avuto una storia d'amore con il cantautore Francesco Arpino, mentre dal 2015 al 2019 è stata insieme a Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione di Colorado. La rottura tra i due comici sembra essere stata causata da un tradimento di lui con l'attrice Vanya Stone.

Nel 2019, Diana ha avuto una love story con Edoardo Tavassi, ex concorrente del GF Vip, finita nel 2020. Nell'estate 2021, è stata pizzicata con il batterista Michele Villetti, ma non ha mai confermato la relazione. Chi è oggi il suo fidanzato? Al momento, non sappiamo se sia single o impegnata.

Che edizione di Amici ha fatto Diana Del Bufalo?

Diana Del Bufalo ha partecipato alla decima edizione di Amici in qualità di cantante. Nel corso della sua avventura nella scuola di Maria De Filippi ha inciso il suo primo singolo, intitolato Nelle mie favole. La sua eliminazione fece parecchio discutere, tanto che Platinette, in veste di giudice, si spogliò in diretta in segno di protesta.

Come è diventata famosa Diana Del Bufalo?

Anche se ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo ad Amici, Diana è diventata famosa soprattutto come attrice, comica e conduttrice. Dopo la sua eliminazione dal talent, la Del Bufalo ha co-condotto con la Gialappa's Band il programma Mai dire Amici, ma il vero successo l'ha ottenuto con il film Matrimonio a Parigi di Claudio Risi.

Che lavoro fa Diana del Grande Fratello?

Diana Del Bufalo non ha mai partecipato al Grande Fratello, né alle edizioni Vip né tantomeno a quelle Nip.