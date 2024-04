Fabio Maria Damato sparito da mesi: che fine ha fatto il manager di Chiara Ferragni?

Il nome di Fabio Maria Damato è diventato popolare grazie a Chiara Ferragni. E' lui, infatti, il suo manager, braccio destro in ogni cosa che fa, sia nel lavoro che in famiglia. Che fine ha fatto? L'uomo è sparito dalla circolazione dopo l'esplosione del pandoro gate.

Fabio Maria Damato: che fine ha fatto il manager della Ferragni?

Nato a Barletta, in Puglia, ma da tempo residente a Milano, Fabio Maria Damato è diventato popolare perché è il manager di Chiara Ferragni. Nel documentario Unposted, l'imprenditrice lo ha definito: "il mio braccio destro, sinistro, tutto. Mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa". Dopo l'esplosione del pandoro gate, di lui non si è saputo più nulla. Che fine ha fatto il migliore amico di "The Blonde Salad"?

Secondo alcune indiscrezioni, Fabio Maria starebbe studiando il suo ritorno in scena proprio insieme all'amica Chiara. Anche se in tutto questo periodo è stato in silenzio, lasciando che la Ferragni si assumesse pubblicamente tutte le responsabilità della finta beneficenza, il rapporto con l'imprenditrice è rimasto ben saldo. E' necessario sottolineare, però, che anche il manager è indagato per truffa aggravata nell'affaire Balocco.

Stando a quanto sostengono i beninformati, il legame così forte tra Chiara e Damato ha avuto un peso anche sulla separazione da Fedez. Quest'ultimo non ha mai apprezzato troppo la figura - e forse l'eccessiva invadenza - del manager di sua moglie. Non dimentichiamo, che i due hanno avuto una discussione anche dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023, dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical.

Fedez: le accuse a Fabio Maria Damato nell'intervista a Belve

Da settimane, ormai, Chiara Ferragni e Fedez vivono in case separate. Mentre nella sua intervista a Che Tempo Che Fa l'imprenditrice aveva fatto credere in un possibile ritorno di fiamma, Federico Lucia, a Belve, ha chiuso le porte ad una riappacificazione. Il rapper spera di tornare ad avere un rapporto civile con la madre dei suoi figli, ma non sembra intenzionato a tornare con lei. Non solo, ha lanciato un'accusa anche al suo manager Fabio Maria Damato. Stuzzicato dalla conduttrice Francesca Fagnani, Fedez ha dichiarato:

Chiara ha sbagliato, no aspetta non in termini legali. Se ha gestito in questo modo… sicuramente si poteva gestire meglio. Io una cosa so: tutti cercano la cattiva fede, sono sicuro che non c’è. A me spiace che lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva spiegare che le responsabilità non sono le sue e se ci sono non sono solo sue. Cioè del suo manager, è uno solo.

Fedez non ha fatto il nome di Damato, ma il riferimento è palese. Secondo un'indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona, la crisi tra il rapper e Chiara non avrebbe fatto altro che rinsaldare il legame tra l'imprenditrice e Fabio Maria. In attesa di scoprire che fine ha fatto il manager della Ferragni, non possiamo fare altro che immaginare come sarà il suo ritorno sulle scene: a questo punto, siamo quasi certi che The Blonde Salad sarà al suo fianco.