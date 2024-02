Fedez farà causa a Chiara Ferragni per danni d'immagine? In ballo 100 milioni di euro

Che la love story tra Ferragni e Fedez sia giunta al capolinea sembra ormai assodato. Intanto si rincorrono le voci su un possibile incontro in Tribunale: davvero il rapper potrebbe fare causa alla moglie? E per quale motivo?

Si chiude l'era Ferragnez: che tra l'imprenditrice digitale e il rapper non tirasse una buona aria lo si diceva da diverso tempo. Prima la lite furibonda a Sanremo, poi la voglia di ripartire più forti di prima. Eppure, dalle voci circolate negli ultimi mesi, pare che il rapporto tra i due si sia fortemente incrinato e lo "scandalo-pandoro" di cui l'influencer è stata protagonista avrebbe irrimediabilmente compromesso il loro legame. La notizia della rottura tra i due lascia i fan senza parole e le indiscrezioni non sono ancora finite. Ebbene sì, perché stando a quanto dichiarato da Fabrizio Corona - re dei paparazzi e pure del gossip - Fedez sarebbe pronto a fare causa a Chiara Ferragni, chiedendole la bellezza di 100 milioni di euro per danni d'immagine. Naturalmente, almeno per il momento, non ci sono conferme e si tratta solo di indiscrezioni. I diretti interessati tacciono, ma le voci si susseguono...

Fedez farà davvero causa a Chiara Ferragni? Le indiscrezioni

I rumors parlano chiaro e c'è già chi ci crede: Fabrizio Corona lancia un nuovo scoop ed è certo che il rapper milanese sia pronto a intentare una causa nei confronti della moglie. Dopo Ilary e Totti, è in arrivo una nuova guerra tra le aule di Tribunale?

I guai finanziari che hanno coinvolto Chiara Ferragni, dal pandoro alla bambola Trudi, sono stati un duro colpo per la celebre imprenditrice digitale. Da Safilo a Coca Cola passando per Pantene e Nespresso, solo per citarne alcuni: sono