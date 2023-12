Safilo chiude la collaborazione con Chiara Ferragni: "Violazione di impegni contrattuali"

Safilo Group non produrrà più gli occhiali per Chiara Ferragni: in una breve nota, la società veneta che collabora con l'influencer ormai da alcuni anni (dal settembre 2021) ha comunicato "l’interruzione dell’accordo di licenza a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio".

Ma che cosa è successo davvero? La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalla multa dell'Antitrust a Chiara Ferragni e Balocco: c'è una connessione tra le due società?

Safilo chiude con Chiara Ferragni, ecco i motivi

Non sono molti i dettagli forniti dall'azienda Safilo Group nella nota diffusa per comunicare la chiusura della collaborazione con Chiara Ferragni:

Safilo Group comunica l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni, a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio

Nella nota aziendale si parla di una "violazione di impegni contrattuali" da parte di Chiara Ferragni, ma non si chiarisce esattamente il motivo della chiusura della partnership con l'influencer.

Qualcuno pensa possa esserci un nesso tra il caso Balocco e Safilo, la cui decisione sarebbe legata alle clausole di "buona condotta" invocate dall'azienda veneta dopo la notizia della multa di 1,075 milioni di euro per l'influencer.

Safilo dice addio alla produzione degli occhiali di Chiara Ferragni

Addio quindi alla produzione degli occhiali eyewear griffati di Chiara Ferragni: annunciata nella primavera-estate 2022, non sarà più disponibile sul mercato.

Alla presentazione del nuovo prodotto, il Ceo dell'azienda Safilo Group, Angelo Trocchia aveva comunicato gli obiettivi della collaborazione con l'influencer:

Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell'eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni, lavorando in sinergia con lo straordinario potere della fan base globale di Chiara, per rafforzare ulteriormente la presenza di Safilo nell'universo digitale.

Il contratto di licenza con Safilo era stato siglato nel settembre del 2021 e aveva fruttato molto all'azienda. Basti pensare che il giorno dopo l’annuncio dell’accordo, in apertura della giornata di Borsa il titolo del gruppo veneto era cresciuto di oltre l’11,5%.

Come sta Chiara Ferragni?

Nel frattempo proseguono le indagini della Procura di Milano sul caso Pandoro Gate che coinvolge Chiara Ferragni e l'azienda dolciaria Balocco: il provvedimento ipotizza il reato di truffa sull'operazione che vede protagonisti l'influencer e il gruppo Balocco per la vendita di pandori griffati.

Secondo il Codacons, i clienti che hanno acquistato il pandoro pagandolo 9 euro hanno diritto al rimborso, in quanto "l’acquisto è stato realizzato sulla base di informazioni ingannevoli legate alla destinazione dei proventi delle vendite".

Ma come sta Chiara Ferragni in tutto ciò? Secondo alcune fonti, la nota influencer sarebbe chiusa in casa da giorni: da quando ha diffuso il suo video di scuse sui social - dove indossa un pigiama grigio che ormai è sold-out - l'imprenditrice digitale non avrebbe più dato segni di vita sul web.