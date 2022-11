La vicenda Totti-Blasi continua conta separazione dell'ex calciatore dall'avvocato De Pace. Ecco nel dettaglio cosa non andava nel contratto.

La vicenda Totti-Blasi sembra non avere una fine, tra rolex presi in ostaggio e borse “rubate, arriva anche il “divorzio” di Totti all’alba dell’udienza.

Nel mentre la tanto parlata separazione ha fatto incredibilmente il giro del mondo arrivando alle pagine del New York Times, vediamo cosa dicono e quali sono gli ultimi aggiornamenti sul processo. Sembra infatti che Francesco Totti abbia deciso di cambiare avvocato. Non sarà più seguito da Anna Maria Bernardini De Pace. Scopriamo il perché.

Francesco Totti dice addio all’avvocato De Pace, ecco il perché della scelta

Mancava davvero poco all’udienza che avrebbe visto i due ex coniugi di fronte al giudice per mettere un punto alla vicenda sui rolex e le borsette sottratte di cui si è tanto discusso e invece no, ancora una volta la questione resta aperta.

Totti non accetta l’accordo ecco le parole dell'avvocato De Pace:

“Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti.”

A quanto pare l’accordo economico per cui gli avvocati delle parti erano arrivati, non ha soddisfatto ex calciatore: secondo alcuni rumors sembrerebbe che uno dei motori principali che lo hanno spinto ad opporsi ancora una volta all’ex moglie, sia l’attuale compagna Noemi Bocchi.

Il legale attuale cui Francesco si è affidato è Antonio Conte che lo sosterrà l’11 novembre davanti al giudice.

Come sappiamo si è parlato davvero tanto della vicenda, dalle accuse di furto dei rolex da parte di Ilary al nascondiglio segreto in cui Francesco avrebbe sistemato le borsette dell’ex moglie, tanto che la vicenda ha fatto il giro del mondo arrivando fino in America.

Vediamo nel dettaglio cosa è stato riportato da una delle più prestigiose testate Americane.

Il divorzio Totti-Blasi arriva in America, ecco cosa dice il New York Times

Giornali, talk, interviste, blog, davvero chiunque ha parlato, scritto e seguito il divorzio della coppia romana ma, nessuno, si sarebbe aspettato che la notizia sarebbe volata fino in America.

Il New York Times, testata di spicco nel panorama Americano, si è interessato al divorzio italiano.

Ecco come è stata descritta la vicenda:



“C'era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta 'Sei unica', un proclama d'amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale. Ora, 20 anni dopo, lui dice che la signora Blasi ha rubato i suoi orologi Rolex".