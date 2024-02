Gazzelle, le curiosità sul cantante: ecco perché porta sempre gli occhiali da sole

Avete mai visto il cantante Gazzelle senza occhiali da sole? Probabilmente no, ecco perché li ha sempre con sé.

Esponente dell'indie-pop italiano, Gazzella è un cantautore romano che ha conquistato pubblico e critica. Tra i suoi successi più noti ci sono “Superbattito”, "Quella te", "Martelli" e molte altre canzoni che appassionano soprattutto il pubblico giovane.

Ogni anno Gazzelle riempie piazze e palazzetti di tutta Italia. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan: indossa sempre gli occhiali da sole.

Cosa si nasconde questa decisione?

Ecco perché Gazzelle ha sempre gli occhiali da sole

Sul palco dell'Ariston gazzelle si è esibito con il brano "Tutto qui". Lo abbiamo visto indossare grandi occhiali da sole neri, non si tratta di una scelta di stile per il festival di Sanremo, ma di uno stile consolidato. Gazzelle infatti indossa gli occhiali da sole ad ogni esibizione e concerto. Questo accessorio è diventato a parte del suo personaggio artistico, non ne separa mai!

Come mai ha sempre gli occhiali da sole? La risposta l'ha data lui stesso in diverse interviste: con gli occhiali da sole si sente più sicuro di sé e può nascondere la timidezza.

Nascondersi dietro gli occhiali da sole? Ne ho tantissimi e li uso proprio per questo!

Gazzelle non è l'unico cantante che si esibisce con gli occhiali da sole.

Come lui anche Dargen d'Amico sale sul palco con i suoi inseparabili occhiali spesso vistosi e stravaganti. Una scelta che contribuisce a rendere il suo personaggio una vera icona di stile, sia per gli accessori che per la scelta degli abiti.

Perché si chiama così

Il vero nome di Gazzelle è Flavio Bruno Pardini. Come mai ha deciso di chiamarsi proprio così? Pare che il nome d'arte derivi dalle scarpe Adidas modello Gazelle.