Irene Pivetti ha rilasciato delle sconvolgenti dichiarazioni: attualmente, vive in un dormitorio e guadagna 1.000 euro al mese. Ecco com'è accaduto.

Le sconvolgenti dichiarazioni di Irene Pivetti hanno lasciato tutti di stucco. L’ex parlamentare forzista che ha alle spalle una presidenza della Camera (nel 1994) ha svelato di vivere in un dormitorio.

Viene spontaneo chiedersi come ha fatto la giornalista e conduttrice, sorella della nota attrice e doppiatrice italiana Veronica, a finire in questo modo. Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Irene Pivetti vive in un dormitorio e con 1.000 euro al mese: le dichiarazioni dell’ex parlamentare

Irene Pivetti ha rivelato alla rivista Gente alcuni dettagli di quella che possiamo considerare come la sua nuova vita.

La giornalista, dallo scorso mese, è a capo di una mensa sociale di Monza, denominata Smack.

Si tratta della mensa legata ad un centro sociale, mensa coordinata proprio dalla Pivetti da qualche settimana. L’ex parlamentale ha anche ammesso a Gente di vivere nel dormitorio adiacente alla mensa.

Una scelta obbligata, dato che l’ex politica a momento, non possiede un’automobile e non ha dunque la possibilità di spostarsi comodamente.

Un’automobile che manca perché la giornalista, per via delle sue ristrettezze economiche, non potrebbe assolutamente mantenerla.

Secondo le dichiarazioni al settimanale, infatti, il lavoro alla mensa sociale le consentirebbe di guadagnare 1.000 euro al mese.

Una cifra che, stando alle sue dichiarazioni, le permetterebbe solamente di vivere nel dormitorio del centro sociale. Senza neppure un’auto di sua proprietà.

Irene Pivetti vive in un centro sociale: perché è finita così

Una carriera politica segnata da successi quella di Irene Pivetti: nel 1994 fu eletta come Presidente della Camera a soli trentuno anni. Si tratta di un vero e proprio record, dato che la Pivetti vanta il titolo di più giovane Presidente della Camera eletta nel nostro Paese.

E una carriera televisiva altrettanto di successo, dato che Irene è stata sia conduttrice, per LA7 e Mediaset, sia opinionista, oltre che autrice di vari programmi, come La Giuria (LA7) e Iride, il colore dei fatti (Odeon).

Come ha fatto Irene Pivetti, dunque, a passare da politica e personaggio televisivo di successo a direttrice di una mensa sociale?

Il motivo dietro il declino nella carriera dell’ex parlamentare è da individuare nell’indagine a suo carico, attualmente in corso.

La Pivetti è stata infatti accusata di riciclaggio ed evasione fiscale. Tra le accuse, quella di autoriciclaggio, con annessa compravendita di tre Ferrari GT.

L’indagine, proprio un anno fa, ha comportato la confisca dei suoi beni: il 18 novembre 2021 sono stati confiscati a Irene Pivetti 3,5 milioni di euro dalla Guardia di Finanza.

Irene Pivetti e la sua nuova vita in dormitorio con 1.000 euro al mese

Nonostante le evidenti difficoltà economiche, tra le pagine di Gente Irene Pivetti si dichiara innocente. Tuttavia, a causa delle indagini, tutto ciò che possedeva è attualmente sequestrato dalla Guardia di Finanza.

Da qui, la necessità di dedicarsi alla mensa sociale, che le permette quantomeno di sostentarsi con 1.000 euro al mese.

Nonostante i consigli ricevuti, che la incitano ad ammettere le proprie colpe, Irene Pivetti non cede: continua a dichiarare la sua innocenza e afferma di aspettare il corso della giustizia per riavere la sua vita precedente.

Nel frattempo, cerca di farsi bastare 1.000 euro al mese e un posto letto in dormitorio, ben consapevole che, in questo momento, moltissimi italiani non possiedono neppure queste certezze.

