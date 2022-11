L’annuncio è arrivato: Temptation Island torna nel 2023, con un nuovo cast, nuove coppie e un conduttore in grado di accompagnare le coppie partecipanti lungo il “viaggio nei sentimenti”. La Mediaset ha confermato il programma al 99%, considerando l’audience elevato e i ricavi pubblicitari.

La prossima estate, quindi, saremo allietati dal reality più atteso del periodo, dove una serie di coppie resteranno divise per 21 giorni, metteranno alla prova la propria relazione e cercheranno di resistere alle tentazioni dei single e delle single su un’isola.

Ecco le prime anticipazioni sul cast di Temptation Island 2023: quando inizia, chi sarà il conduttore, quali sono le coppie e la location.

Temptation Island torna nell’estate 2023: l’annuncio della Mediaset

La Mediaset ha annunciato il ritorno di Temptation Island nel 2023: il “viaggio nei sentimenti” continua, anche dopo l’ipotesi di cancellazione del programma. Probabilmente si partirà dalla prossima estate, con un cast tutto nuovo, una serie di coppie pronte a mettersi alla prova, e con la conduzione del mitico Filippo Bisciglia.

A scatenare i social dopo l’annuncio del ritorno di uno dei reality più amati di Canale 5, è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha tenuto a specificare:

Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all'attivo e dopo il Grande Fratello.

Nonostante questo, ha proseguito spiegando che

al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità.

Temptation Island 2023: quando inizia

La data di inizio della nuova edizione di Temptation Island non è ancora fissata con certezza: nella presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva anticipato che il periodo di messa in onda sarebbe stato “successivo alla prossima primavera”.

Ciò significa, quindi, che uno dei reality più amati dai telespettatori tornerà su Canale 5 presumibilmente nell’estate del 2023. La Talpa, invece, slitterà probabilmente al 2024.

Una volta annunciato il ritorno di Temptation Island, sui social si sono scatenati tutti i fan del programma.

“Il viaggio nei sentimenti continua”, “L’appuntamento estivo è confermato”, “Tornano i falò con confronto tra le coppie”: questi sono solo alcuni dei tweet diffusi in seguito alla comunicazione di Mediaset.

Temptation Island 2023: chi è il conduttore

Chi sarà il conduttore della prossima edizione di Temptation Island 2023?

In Mediaset nulla è dato per scontato, ma pare proprio che venga confermato il noto conduttore Filippo Bisciglia, che accompagnerà le coppie di fidanzati lungo il “viaggio nei sentimenti”.

D’altronde, è stato proprio Bisciglia a pubblicare uno sfogo sui social non appena appreso che Temptation Island non sarebbe andato in onda nel 2022. Amareggiato e deluso, Bisciglia aveva confessato:

Non sarà estate senza Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato durante questi otto anni. Questo avrebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone, dalla prima all’ultima. Eravamo una famiglia.

Ma finalmente è arrivata la conferma della Mediaset: il reality di Canale 5 tornerà ad allietare i telespettatori e tutti i fan dalla prossima estate.

Temptation Island 2023: cast e anticipazioni

Ci sono ancora pochissime informazioni sulla nuova edizione del viaggio nei sentimenti: chi si sarà nel cast di Temptation Island 2023?

È ancora presto per conoscere le coppie che si lanceranno all’avventura: nei prossimi mesi si svolgeranno i casting e verranno scelti nuovi volti per il programma.

Tutte le coppie scelte saranno portate su un’isola delle tentazioni – appunto Temptation Island – dove potranno godere della compagnia di giovani single donne e uomini, ma saranno rigorosamente divisi in due villaggi.

I fidanzati saranno in compagnia di una dozzina si bellissime single; mentre le fidanzate saranno allietate dalla presenza di giovani ragazzi single: le coppie riusciranno a superare la distanza? E soprattutto riusciranno a resistere alle tentazioni dei single?

Temptation Island 2023: come si svolge il programma

Il viaggio nei sentimenti delle coppie dura 21 giorni, durante i quali non sarà possibile vedere il proprio partner se non attraverso dei video, per controllare come si sta comportando e che cosa sta facendo la propria metà. Al termine dell’avventura ci saranno i falò di confronto, per valutare se continuare al relazione o meno.

I video saranno mostrati direttamente dal conduttore nel corso dei falò settimanali sulla spiaggia: i fidanzati e le fidanzate potranno decidere se guardare o meno i propri partner divertirsi con i single.

Tradimenti, frecciatine, discussioni, litigi, pianti e risate: tutto questo è Temptation Island.

Nel caso in cui il comportamento dell’una o dell’altra parte susciti reazioni di sdegno o rabbia; oppure nel caso in cui si abbiano le idee chiare sul futuro della relazione ancor prima del termine del viaggio, è possibile richiedere un falò di confronto finale anticipato. Le alternative saranno due: uscire insieme o da soli?

Altrimenti è possibile uscire separati ma in compagnia di un single conosciuto sull’isola…