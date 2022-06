Jeff Beck arriva in Italia e per l'occasione si porta dietro nientepopodimeno che Johnny Depp! Ecco allora tutte le informazioni su dove e quando si terrà il concerto e su come recuperare i biglietti.

In attesa della sentenza dell'ormai celebre processo che vede Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard accusarsi a vicenda di violenze e diffamazioni, l'attore hollywoodiano pensa a distrarsi con la musica, da sempre una delle sue più grandi passioni. Depp infatti, smetterà per un po' di fare avanti e indietro dall'aula del tribunale di Fairfax e sarà ospite di alcune date de tour europeo di Jeff Beck.

Il tour del musicista è iniziato nel 2019, fino a quando la pandemia da Coronavirus ha costretto ad uno stop forzato diversi settori tra cui proprio quello musicale e quello cinematografico. Ecco allora dove e quando si terrà la prossima tappa e tutte le informazioni su come recuperare i biglietti per partecipare.

Jeff Beck e Johnny Depp in concerto: dove e quando e come recuperare i biglietti

I fan sono avvisati! A sorpresa è stato annunciato l'arrivo di Johnny Depp in Italia come ospite del musicista e amico Jeff Beck, chitarrista di fama mondiale che durante il suo tour tocca il nostro Paese con una data a Perugia in occasione dell'Umbria Jazz e una in Romagna.

Proprio in quest'ultima tappa ci sarà anche il famoso attore, che insieme al chitarrista calcherà il palco dell'Arena della Regina, a Cattolica! Quando? Segnate la data sul calendario, perché è imminente! Il concerto si terrà infatti il 21 luglio 2022.

I biglietti sono ancora disponibili sulle piattaforme autorizzate, una su tutte TicketOne. Sbirciando in questi siti si può scoprire anche il costo che varia dai 46,00 euro agli 80,50 euro a seconda della posizione. Non potete prendere parte al concerto? Se siete di Cattolica tenete gli occhi aperti! Magari, chissà, vi capiterà di imbattervi nei due artisti.

Il rapporto di Depp con la musica

Come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, una delle passioni di Johnny Depp è appunto proprio la musica. Ancora prima di intraprendere la carriera d'attore infatti, un giovanissimo Johnny, stregato dalle sonorità e dall'energia della musica gospel, si dilettava nello studio della chitarra da autodidatta, per poi dare vita a diversi gruppi musicali di genere rock.

La sua prima band con la quale inizia anche ad esibirsi nei locali, si chiama The Flame ma ben presto cambia nome in The Kids. Nel 2015, con una carriera nel cinema già avviata, fonda anche un gruppo musicale con Alice Cooper. Il duo si fa chiamare Hollywood Vampires.

La sentenza del processo per diffamazione di Depp contro Heard

In queste ore la Giuria del tribunale di Fairfax è riunita per decidere il verdetto finale del processo per diffamazione che vede Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard. Un verdetto che ricordiamo, deve raggiungere l'unanimità, secondo quella che è la legge americana e nel caso specifico dello Stato della Virginia.

Il processo si è concluso il 30 maggio 2022 e si pensa che la decisione finale possa venire presa proprio entro la giornata di oggi 1 giugno 2022. Non abbiamo la certezza che sia davvero così, ma considerando che oltre a quello in aula, in contemporanea, si sta svolgendo una sorta di processo mediatico che come "giuria" vede fan e curiosi da tutto il mondo, non è da escludere che la decisione finale possa essere presa in tempi brevi.