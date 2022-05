Conosciuta per essere un'attrice, ma soprattutto per essere stata la moglie del ben più celebre Johnny Depp, dal 2015 Amber Heard ha intrapreso una causa legale contro l'ormai ex marito. Dopo soli 15 mesi di matrimonio, in un processo che si svolge ormai davanti alle telecamere, entrambi si accusano di violenza fisica e psicologica ai danni dell'altro. Ma a quanto ammonta il patrimonio dell'attrice? E, soprattutto, quanto ha influito su questo la battaglia legale contro Depp? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Amber Heard, a quanto ammonta il patrimonio dell'attrice

Prima che lo scandalo travolgesse inevitabilmente la vita dell'attrice e dell'ex marito, portando alla luce una relazione tossica purtroppo alimentata dalle azioni talvolta al limite dell'assurdo perpetuate da entrambi i lati, la Heard avrebbe incassato una cifra pari a circa 9milioni di dollari all'anno.

Ad affermarlo è stata lei stessa dal momento in cui ha chiesto il divorzio a Johnny Depp, per giustificare la richiesta di mantenimento che secondo la Heard e i suoi legali le dovrebbe versare l'attore che a sua volta guadagnerebbe una cifra pari a 400milioni di dollari all'anno grazie ai suoi innumerevoli ruoli cinematografici di grande successo come il suo Jack Sparrow ne I pirati dei Caraibi o il suo più recente Gellert Grindelwald per la saga di Animali fantastici, nata a sua volta da una costa della fortunata saga di Harry Potter.

La somma chiesta a Johnny Depp permetterebbe alla Heard di continuare a mantenere il proprio stile di vita agiato. La cifra infatti aiuterebbe a coprire diverse spese fatte abitualmente dall'ex moglie come: 10mila dollari per l'affitto, altri 10mila per il mantenimento dei suoi animali domestici, degli avvocati e dei suoi agenti.

3mila dollari invece servirebbero alla Heard per l'assistenza sanitaria mentre 2mila dollari sarebbero destinati alle cene fuori. Infine, sono stati calcolati 10mila dollari per pagare le utenze varie, le vacanze e regali ed altri 10mila sono stati invece riservati alle spese impreviste.

L'accordo di divorzio e una promessa non ancora mantenuta

Amber Heard e Johnny Depp avevano raggiunto un accordo di divorzio a favore dell'attrice, per una cifra pari a 7milioni di dollari, che l'attrice avrebbe devoluto in beneficenza tra l'ospedale pediatrico di Los Angeles e l'ACLU, che si occupa delle libertà civili. Promessa che a quanto pare, non è stata mantenuta.