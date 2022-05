Johnny Depp, amato attore hollywoodiano che nell’arco della carriera ha interpretato ruoli di notevole importanza, ora è alle prese con un processo che lo sta rovinando.

Il suo bel patrimonio da milioni e milioni di dollari si sta assottigliando sempre di più. Vediamo il perché.

Johnny Depp: una lunga carriera tra alti e bassi

Tutti conoscono Johnny Depp, l’attore hollywoodiano più famoso e pagato di sempre nonché regista, musicista e produttore cinematografico di grande talento.

Entrato a far parte del mondo dello spettacolo negli anni ’80, è riuscito a scalare la vetta del successo in fretta grazie al suo stile recitativo unico e coinvolgente.

Dopo aver interpretato ruoli secondari in film come “Nightmare” e “Platoon”, decide di abbracciare la strada del gotico e del fiabesco collaborando con il famoso regista Tim Burton, che gli riserva sempre una parte da protagonista in tutti i suoi cult.

Alcuni dei più conosciuti sono:

“Edward mani di forbice” 1990

“Ed Wood” 1994

“Il mistero di Sleepy Hollow” 1999

“Charlie e la fabbrica di cioccolato” 2005

“Sweeney Todd- il diabolico barbiere di Fleet Street” 2007

“Alice in Wonderland” 2010

“Dark Shadows” 2012

Ma, sebbene la sua innata capacità di espressione e la sua particolare dote di sapersi trasformare in figura oscura e misteriosa gli conferiscono grande riconoscimento, anche i ruoli più impensabili gli calzano a pennello.

Basti pensare a personaggi come il capitan Jack Sparrow della serie dei “Pirati dei Caraibi” (sempre attaccato alla bottiglia di rhum ma dannatamente affascinante in ogni suo aspetto caratteriale) oppure alla prima apparizione come il cattivo Grindenwald in “Animali Fantastici e dove trovarli”.

Tutte interpretazioni molto lontane dalla sua personalità, ma sempre portate a realizzarsi con grande entusiasmo e perfetta immedesimazione ricevendo grande consenso dalla critica e dal pubblico.

Non è un caso, dunque, che dal 2010 al 2016 la rivista Forbes lo posizioni al primo posto come l’attore più pagato in assoluto, con oltre 60 produzioni cinematografiche alle spalle ed un guadagno complessivo di 80 milioni di dollari che, negli anni a venire supera senza problemi la soglia dei 100.

Sfortunatamente però, come spesso accade, insieme alla fama e alla gloria arrivano anche i guai.

Se dal lato lavorativo Johnny Depp si è sempre saputo riscattare, dal lato sentimentale le cose non hanno mai funzionato granché bene.

Alla brillante vita da attore non gli sarebbe corrisposta un altrettanto esaltante esistenza poiché lontano dal set, avrebbe più volte mostrato delle fragilità che ne avrebbero compromesso la carriera e il patrimonio.

Inoltre, già in passato l’attore venne accusato di paranoia e gelosia dall’ex moglie Jennifer Grey, mentre oggi viene portato ad auto-scagionarsi dalle accuse di violenza domestica mosse dall’ex moglie Amber Heard, in processo giudiziario che dura da diverse settimane.

Johhny Depp: a quanto ammonta il suo patrimonio oggi

Quello tra Johnny Depp e Amber Heard è un processo che impiega molte forze e che costa ad entrambi gli attori molto, tra avvocati e immagine.

Chi fra i due ne sta risentendo molto in termini economici però è proprio Depp che sta cercando in tutti i modi di sostenere le spese legali per la sua difesa e per il mantenimento dovuto all’ex moglie come stabilito nelle clausole del divorzio.

Dei golosi milioni e milioni di dollari presenti nel suo conto, nel corso del processo Depp ne ha persi ben 650 tra commercialisti e avvocati assunti per difenderlo.

Ad oggi, il suo patrimonio rimanente ammonterebbe solo a 150 milioni di dollari, una cifra alta ma esigua se si guarda ai guadagni passati.

Chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari per la diffamazione e il corrispettivo di ogni ingaggio perduto, Depp dovrebbe riuscire a cavarsela e sopperire al pagamento delle figure che stanno cercando di salvargli la reputazione ed evitargli la galera.

Se Depp dovesse farcela, l'ex moglie Amber Heard si ritroverebbe a ripagarlo di tasca propria facendo salire il suo patrimonio forse anche più di prima.

Un risultato che la maggior parte di noi si augura possa avverarsi per riportare in auge un uomo che, indipendentemente dal suo passato burrascoso e dalle piccole scaramucce vissute, non ha mai fatto del male a nessuno.

Le accuse di Amber Heard contro Johnny Depp

Il declino del successo di Johnny Depp e l’allontanamento dai futuri progetti cinematografici sono imputabili esclusivamente al processo giudiziario che lo vede coinvolto in questi giorni in un caso di violenze domestiche e abusi sessuali verso l’ex moglie Amber Heard.

Ma come si è arrivati a questo?

Tutto comincia poco tempo fa, a nemmeno due anni dal loro matrimonio alle Bahamas.

La notizia sui giornali parla di Depp che chiede il divorzio da Amber Heard perché infelice della piega che ha preso il loro rapporto e stanco delle continue liti coniugali.

La Heard, di tutta risposta, gli aizza contro l’accusa di violenza fisica e abuso sessuale parlandone direttamente con i media, ancor prima di discuterne con lui.

Una contromossa che si palesa particolarmente dannosa per l'immagine dell'attore e gli costa davvero caro.

A sua discolpa, Depp ammette di aver sempre avuto qualche problema con l’alcool ma di non aver alzato le mani, con nessuna donna della sua vita.

Anzi, secondo le sue testimonianze, ad aver provocato grosse ferite fisiche nei suoi confronti sarebbe stata proprio la stessa donna che ora lo sta facendo passare per ciò che non è.

Inoltre, non sono mai state poche le occasioni in cui l’attore si è presentato sul set con il viso pieno di lividi ed escoriazioni, ma giustificando sempre l’accaduto come un banale incidente domestico.

E allora perché, una volta confermato il divorzio, la Heard ha scelto comunque di diffamarlo e di accusarlo delle cose più gravi?

Perché inventare storie su storie e far passare l’ex marito per un mostro?

L’ipotesi alla quale media, giornalisti e fan di Depp si aggrappano è quella dei soldi.

Prima del divorzio e del confronto inevitabile con l’ex moglie, l’attore vantava un patrimonio stimato di 200 milioni di dollari investiti in proprietà residenziali, jet di lusso, isole alle Bahamas, enti benefici e chi più ne ha più ne metta.

Depp è sempre stato uno di quegli attori che ha speso i suoi guadagni per vivere la bella vita e non farsi mancare nulla.

Questa cosa, a quanto pare, alla Heard non è mai andata giù; e allora quale momento migliore per avere la sua rivincita?

I momenti chiave del processo

Il processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard passerà sicuramente alla storia.

Nel corso del suo svolgimento ha attirato molta più attenzione di qualsiasi altro momento mediatico, (perfino del ritorno di fiamma tra Ben Affleck e JLo) e i fan delle due parti si sono mobilitati sin da subito per prendere le difese dell’uno e dell’altra fuori dal tribunale.

Per capire bene però cosa sia successo finora e cosa potrebbe ancora accadere nei prossimi giorni, è necessario analizzare i cinque momenti chiave che hanno cambiato le sorti del processo.

Il primo fra questi è la causa di diffamazione con la quale è iniziato tutto quanto.

Dopo le accuse delle Heard in una comunicazione all’editoriale Washington Post, Depp ha chiesto un risarcimento cospicuo non solo per averlo definito “ un picchiatore di mogli”, ma soprattutto per avergli fatto perdere ingaggi cinematografici importanti.

A sua difesa Depp ha chiamato a testimoniare alla sbarra diverse persone, prima fra tutte la sorella maggiore Christi Dembrowski che ha potuto confermare la sua indole tutt’altro che violenta.

A confermare il carattere generoso, attento e buono dell’attore anche l’ex moglie Vanessa Paradis che lo conosce da ben 25 anni ( dal quale ha avuto anche una figlia) e la guardia del corpo Malcolm Connolly che ha chiarito la sua posizione in merito dicendo che se l’avesse visto comportarsi in quel modo sarebbe intervenuto personalmente.

Anche l’ex maggiordomo si è schierato dalla sua parte dichiarando di aver visto spesso la Heard provocarlo arrivando a gesti estremi come la deposizione di materiale fecale sopra alle lenzuola del letto.

La posizione della controparte quindi, perde di credibilità, in particolar modo quando vengono ritrovati materiali video in cui è lei stessa ad ammettere di essere vittima di scatti d’ira e di aver colpito ripetutamente il marito.

Una donna che sembra normale dal punto di vista esteriore, in realtà soffre di disturbo borderline della personalità e alla sbarra si comporta in un modo molto sospetto.

Nel testimoniare conto l'ex marito, la sua espressione cambia di continuo passando da un sorrisetto ad un’espressione contrariata, dalle risate incontrollate alle lacrime.

Tutti passaggi emotivi che una persona sana di mente non riuscirebbe mai a palesare in pochi minuti, soprattutto in un momento così serio e delicato.

Ma il vero punto di svolta che fa cedere il palco della Heard lo si trova nell’arringa iniziale, dove la Milani Cosmetics mostra agli avvocati la palette di trucchi utilizzati dall’attrice per coprire i segni di violenza del marito nel 2016.

Durante la stessa arringa si scopre, alla fine, che questa palette non è mai stata messa in commercio prima del 2017.

Come se non bastasse, la Heard avrebbe usato dello smalto rosso al posto del sangue e non avrebbe mai devoluto in beneficienza quei 7 milioni di dollari che ha detto di aver donato al Children’s Hospital di Los Angeles e all’American Civil Liberties Union.

La cosa che risulta ancor più strana e fa crescere la rabbia della difesa di Depp è che, per difendersi, lei l’abbia accusato di averla costretta ad avere rapporti sessuali anche una volta ottenuto il divorzio e di averla sempre ostacolata nella sua carriera cinematografica.

Le incongruenze però contonuano a crescere e la strategia sovversiva dell'attrice sta iniziando a convincere poco anche il giudice che si occupa del processo.

Forse è per questo che Depp ha grande fiducia nella giustizia e forse è proprio questi passi falsi della Heard e il suo modo di atteggiarsi alla sbarra che gli fanno mantenere una grande calma in ogni deposizione portandolo (forse) a vincere la causa.