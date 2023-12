Chi è Laura la divina, la tiktoker napoletana scomparsa dal 13 dicembre 2023

Chi è Laura la divina? La giovane tiktoker napoletana è scomparsa in data 13 dicembre 2023 e i suoi amici e parenti non hanno più sue notizie. I fan sono preoccupati e temono il peggio. Sul caso è intervenuta anche la nota trasmissione "Chi l'ha visto?".

Laura la divina è scomparsa: nessuno ha più sue notizie da ieri pomeriggio

Laura la divina, ieri, è uscita di casa verso le 17.00 e da quel momento nessuno ha avuto più contatti con lei. Il telefono risulta spento e la tiktoker napoletana non aveva comunicato le sue intenzioni. Nessuno sa se doveva incontrare una persona o se il suo allontanamento è stato volontario. Ciò che è noto è il momento di fragilità che sta attraversando Laura e quindi molte persone stanno pensando al peggio.

In tanti hanno detto di averla vista in giro per la città di Napoli, ma queste testimonianze non hanno trovato riscontro con la realtà. All'appello si è unita anche la tiktoker Rita De Crescenzo che ha fornito alcuni dettagli. Secondo quanto hanno comunicato all'influencer partenopea, Laura la divina è stata avvistata alla stazione di Napoli Centrale in compagnia di un uomo. Anche in questo caso, però, non vi sono prove concrete.

Rita De Crescenzo, insieme ad altre persone legate al social TikTok e ai fan di Laura la divina, hanno lanciato appelli per ritrovarla. Federica Sciarelli, conduttrice di "Chi l'ha visto?" ha riportato la notizia della scomparsa di Laura la divina durante la puntata di ieri, 13 dicembre 2023.

Chi è Laura la divina: l'amicizia con Rita De Crescenzo

Laura la divina, sebbene sia un volto noto dei social network, è una persona molto timida e riservata e della sua vita privata non si sa quasi nulla. È diventata famosa grazie alla più popolare Rita De Crescenzo, che le ha aperto le porte di casa. Nonostante le due tiktoker napoletane siano molto legate, in passato hanno avuto qualche piccolo litigio, ma non era mai capitato che Laura la divina sparisse per tutto questo tempo senza avvisare nessuno.

Rita De Crescenzo, visto il forte legame che ha con Laura la divina, è estremamente preoccupata e ha condiviso le sue paure sui social con queste parole:

Vi chiedo in ginocchio, se sapete qualcosa contattatemi. Laura è una buona, magari qualcuno l’ha buttata in un’auto e se l’è portata via e poi chissà dove sarà adesso.

Laura la divina, quest'estate, ha accresciuto la propria notorietà in quanto è stata invitata a condividere il palco con la cantante argentina Brenda Asnicar, diventata famosa grazie alla serie Tv Il mondo di Patty.

