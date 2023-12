Chi è Loredana Bertè: tutto sulla cantante che ha fatto la storia del rock all'italiana

Loredana Bertè ha fatto la storia del rock femminile in Italia. Conosciuta per la sua voce unica e particolare, per il suo look aggressivo e anche per la sua tragica storia familiare, è un'icona nel mondo dello spettacolo.

Loredana Bertè è un'icona della musica italiana, ma non solo. Nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha fatto davvero di tutto nel mondo dello spettacolo: dalla musica alla televisione, fino a sbarcare al cinema, sia come attrice sia nei panni di regista.

Loredana Bertè si è fatta notare molto presto per la sua forte personalità, il suo look aggressivo e la sua voce unica e particolare, entrando già negli anni Settanta tra le interpreti che hanno fatto la storia della musica leggera.

Tuttavia, la sua vita è segnata da alcuni momenti tragici, tra cui la scomparsa della sorella Mia Martini, che ha lasciato in Loredana un segno indelebile. Scopriamo insieme chi è Loredana Bertè e tutto quello che c'è da sapere sull'intramontabile artista.

Chi è Loredana Bertè, la cantante dalla vita straordinaria: la carriera, la famiglia e l'amicizia con Renato Zero

Loredana Bertè nasce a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1950. La famiglia si trasferisce ad Ancona, dove Loredana vive per gran parte della sua infanzia insieme ai genitori, entrambi insegnanti, e alle sorelle Domenica (che diventerà Mia Martini), Leda e Olivia.

L'infanzia di Loredana è segnata dal difficile rapporto con il padre, di cui la cantante non ha mai fatto segreto. In diverse occasioni, Bertè ha dichiarato che il padre Giuseppe era un uomo violento e per questo ha interrotto i rapporti con lui per più di 40 anni, fino alla sua morte. Durante l'infanzia di Loredana, picchiava la madre e le figlie ma anche in seguito, dopo la morte della sorella Mia Martini, Loredana Bertè ha raccontato di essere stata aggredita dal padre in occasione dei funerali.

Dopo la separazione dei genitori, Loredana si è trasferita a Roma insieme alla madre e alle sorelle. Lì, ha frequentato l'Istituto d'Arte e cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina al Piper Club insieme alla sorella Domenica e al grande amico Renato Facchini, che presto diventerà Renato Zero.

A sedici anni, Loredana è vittima di una violenza sessuale e questo episodio, che non riuscirà mai a superare, segna per sempre la sua vita.

La carriera di Loredana Bertè inizia nel 1966, quando entra nel corpo di ballo della tournée di Rita Pavone. Dopo partecipa ad alcuni programmi come Canzonissima e lavora in alcuni musical a teatro.

Il successo discografico di Loredana Bertè esplode nel 1975 con Sei Bellissima, un brano di culto conosciuto e cantato ancora oggi. Nello stesso periodo, la sorella Mia Martini è nominata cantante dell'anno dalla critica europea.

Nel 1979 Loredana Bertè fa la storia della musica in Italia pubblicando il primo brano raggae italiano, E la luna bussò, ispirato dai suoni di Bob Marley.

Nel 1986 Loredana partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Re. La sua esibizione fa scandalo ed entra nel novero delle esibizioni storiche del Festival: Bertè, infatti, si presenta sul palco indossando un pancione finto.

Nel 1989 sposa il tennista Bjorn Borg e si allontana dalle scene a causa della relazione burrascosa con il marito. Divorzia nel 1992 e fa il suo ritorno a Sanremo nel 1993 con la sorella Mia Martini. Due anni dopo, quest'ultima muore di overdose nella sua casa. Gli investigatori sospettano si tratti di un suicidio, ma le sorelle non crederanno mai a questa versione. La scomparsa della sorella lascia un vuoto incolmabile nella vita di Loredana.

La carriera di Loredana Bertè è molto lunga e piena di successi. La cantante pubblica 17 album in studio, gareggia più di dieci volte al Festival di Sanremo e partecipa a numerosi programmi televisivi. Nel 2015 partecipa come giudice ad Amici di Maria De Filippi e dal 2020 è uno dei coach di The Voice Senior.

Loredana recita anche in diversi film e nel 2019 collabora alla scrittura della sceneggiatura del film sulla vita della sorella, Io sono Mia, diretto da Riccardo Donna.

Gli ultimi due album di Loredana Bertè, LiBertè (2018) e Manifesto (2021) hanno attirato molto l'attenzione del pubblico. Loredana, infatti, ha saputo reiventarsi per raggiungere un pubblico molto vasto. Le sue Cosa ti aspetti da me, con cui ha gareggiato a Sanremo 2019, e Figlia di..., il brano presentato a Sanremo 2021, hanno riscosso un successo straordinario.

Una vita privata tormentata: l'incubo del matrimonio con Borg

Loredana Bertè è stata sposata due volte. Il primo marito era l'ereditiere Roberto Berger, figlio del proprietario del noto marchio di caffè Hag. Bertè e Berger si conoscono su un volo diretto a New York all'inizio degli anni Ottanta. I due convolano a nozze nel 1983, con una cerimonia alle Isole Vergini.

Loredana ha raccontato nella sua autobiografia "Traslocando - È andata così" che l'ex marito era un uomo insopportabile e che, nonostante fosse ricchissimo, piangeva miseria e si faceva pagare persino i caffè da lei e dagli amici. I due si sono separati nel 1987, quattro anni dopo il loro matrimonio.

Il secondo matrimonio di Loredana Bertè rappresenta un momento molto difficile nella sua vita. Nel 1989 sposa il celebre tennista Bjorn Borg, con cui ha una relazione molto turbolenta.

I problemi nella loro relazione nascono addirittura prima del matrimonio, principalmente a causa della fama del tennista, che era per lui fonte di grande stress. Infatti, pochi giorni prima del matrimonio, Borg tentò il suicidio e fu Loredana a salvargli la vita.

I due convolarono a nozze a Milano, il 4 settembre 1989 ma il matrimonio durò solamente tre anni. La relazione tra i due era all'insegna di discussioni e tradimenti, fino al culmine, nel 1991, quando Loredana Bertè tentò il suicidio ingerendo dei farmaci.

Durante i tre anni di matrimonio, Borg tentò di allontanare Loredana dal mondo dello spettacolo. Inoltre, la tradiva. In un'occasione, tra i due scoppiò una lite furiosa in un hotel, quando Loredana scoprì il marito in camera con due donne.

Loredana Bertè e Bjorn Borg si separarono nel 1992.

Oggi, non si sa con certezza se Loredana Bertè abbia un compagno. Probabilmente, però, la cantante è felicemente single.

I 5 momenti più importanti della carriera di Loredana Bertè

La carriera di Loredana Bertè è lunga e costellata di grandi successi. Alcuni momenti, tuttavia, sono entrati nella storia della musica italiana e sono rimasti bene impressi nelle menti di tutti. Ecco i 5 momenti più iconici della carriera di Loredana Bertè: