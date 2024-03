Chi era Louis Gossett Jr: curiosità sul sergente Emil Foley di Ufficiale e gentiluomo

Diventato famoso per aver vestito i panni del sergente Emil Foley nella pellicola cult Ufficiale e gentiluomo, Louis Gossett Jr è morto all'età di 87 anni. Vediamo chi era, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Louis Gossett Jr: chi era l'attore del film Ufficiale e gentiluomo

Classe 1936, Louis Cameron Gossett Jr è nato il 27 maggio a New York. Attore, produttore televisivo e regista, ha iniziato a muovere i primi passi come interprete a 17 anni, partecipando ad uno spettacolo scolastico. Dopo il diploma alla Abraham Lincoln High School, ha frequentato la New York University. Grazie alla sua altezza notevole, 1 metro e 93 centimetri, è entrato nella squadra di basket dell'ateneo.

Lo sport, però, non lo interessava quanto la recitazione. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 1961, con il film Un grappolo di sole, ma il successo vero e proprio è esploso nel 1969, quando è entrato nel cast di Avventura nella giungla. A questo punto, la carriera di Louis ha preso il via. Tra i titoli più amati, sia dal pubblico che dalla critica, si ricordano: Il padrone di casa, The Living End, In viaggio con la zia, Abissi, I ragazzi del coro, Mod Squad, I ragazzi di Greer, Good Times, Radici e Ufficiale e gentiluomo. Con quest'ultimo ha vinto l'Oscar come migliore attore protagonista per il ruolo del sergente Emil Foley, diventando il terzo afroamericano della storia a conquistare la statuetta e il primo come miglior attore non protagonista.

In seguito, Gossett Jr ha preso parte ad altri film importanti, come: Il principe delle stelle, Lo squalo 3, L'aquila d'acciaio, Aquile d'attacco, Air Force - Aquile d'acciaio 3, Il tempio di fuoco, Il vendicatore, Canzoni d'amore e Terminal Countdown. Nel corso della sua carriera, oltre all'Oscar, ha vinto due Golden Globe e un Emmy Award. Louis Gossett Jr è morto il 28 marzo 2024, all'età di 87 anni, a Santa Monica, in California.

La vita privata di Louis Gossett Jr: moglie e figli

Louis Gossett Jr si è sposato per ben tre volte. Il primo matrimonio l'ha visto giurare amore eterno a Hattie Glascoe, mentre il secondo a Christin Mangosging. Con quest'ultima, al suo fianco dal 1973 al 1975, è diventato padre per la prima volta, di Satie. Nel 1987, l'attore si è unito con Cindy James-Reese. I due hanno adottato un figlio, Sharron, ma hanno divorziato nel 1992.

Al momento, non sono state rese pubbliche le cause della sua morte. L'interprete del sergente Emil Foley di Ufficiale e gentiluomo lascia i due figli Satie e Sharron.