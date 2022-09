Chi e cosa hanno in comune Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca? Tanto per cominciare sono le nuove veline di Striscia La Notizia e durante le loro esperienze in tv hanno entrambe incrociato proprio lei, la Regina di Mediaset Maria De Filippi.

Manca sempre meno all'avvio della nuova edizione di Striscia La Notizia, la 35esima per la precisione. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci occuperà come sempre la prima serata di Canale 5, nello spazio-anticamera tra il telegiornale e gli show come da palinsesto.

Alla conduzione di Striscia La Notizia, in onda dal 27 settembre 2022, ci saranno Alessandro Siani e Luca Argentero e quest'ultimo passerà poi il testimone a Vanessa Incontrada, che tornerà accanto a Siani per ottobre.

Sullo storico bancone della trasmissione invece troveremo le due nuove veline che prenderanno il posto delle precedenti Giulia Pelagatti e Talisa Jane Ravagnani. Stiamo parlando di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, la mora e la bionda, come da tradizione del programma.

Di loro si hanno ancora poche informazioni e sicuramente impareremo a conoscerle col tempo, ma ecco tutto quello che sappiamo in questo articolo.

Cosmary Fasanelli, da Amici a Striscia La Notizia

22 anni e originaria di Brindisi in Puglia, Cosmary Fasanelli si avvicina alla danza all'età di soli 3 anni ma nella sua vita c'è sempre stato lo sport. A 17 debutta davanti alle telecamere di Tù si que vales e successivamente si trasferisce a Milano per proseguire la giovanissima carriera di ballerina per la televisione.

Partecipa anche alla 21esima edizione di Amici, quella vinta da Luigi Strangis, ovviamente in qualità di alunna di danza ottenendo anche l'approvazione della maestra Alessandra Celentano.

Alcune curiosità su Cosmary? Il suo nome è un omaggio alla nonna e nella scuola di talenti di Canale 5, per un breve periodo, ha avuto una relazione con un compagno, il cantante Alex Wyse, nome d'arte di Alessandro Rina. Anche la coppia di veline che hanno preceduto Cosmary inoltre, arrivavano da Amici proprio come lei.

Anastasia Ronca e la passione per la moda e la danza

Anche Anastasia Ronca ha 22 anni e proprio come Cosmary è originaria del Sud Italia, arriva infatti da Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Nasce come atleta di ginnastica artistica, passione sportiva che condivide con la madre, coach per la stessa disciplina.

Nella vita di Anastasia però c'è spazio per un'altra passione, negli anni della scuola ha frequentato l'istituto di arte e di moda e ha svolto qualche lavoretto come modella e fotomodella. Anche per lei comunque, come per la collega, quella di Striscia La Notizia non è la prima esperienza televisiva.

Nel 2019 l'abbiamo vista a Colorado, lo show comico a cui ha preso parte come Miss Colorado e ha anche partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice nell'edizione del 2021.

Lo zampino di Maria De Filippi

Lo avrete sicuramente già notato leggendo. A legare in qualche modo la coppia delle veline precedenti e questa nuova coppia è proprio lei, definita la "Regina di Canale 5": Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo infatti non è solo dietro la conduzione di Amici, la famosa scuola-reality che forma ballerini e cantanti. Maria De Filippi è presente anche in altri famosissimi programmi di successo di Mediaset come Tù si que vales e Temptation Island, costola del celebre dating show Uomini & Donne.