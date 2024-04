Mondo del teatro in lutto, addio a Paola Gassman: chi era la celebre figlia d'arte

Due figli da due matrimoni diversi, due fratellastri e una vita dedicata al teatro. Volto noto dello spettacolo italiano, figlia d'arte e molto altro: si è fatta strada nella sua famiglia allargata ed è diventata un nome imprescindibile nel mondo del palcoscenico. Ecco chi era Paola Gassman, l'attrice scomparsa all'età di 78 anni.

Addio a Paola Gassman, ecco chi era l'attrice

Era malata da un po' di tempo Paola Gassman, figlia di Vittorio, sorella di Alessandro e zia di Leo. Sposata con un altro nome noto nel mondo del teatro, Ugo Pagliai, lascia due figli: Simona e Tommaso. È stata proprio la sua famiglia a dare l'annuncio della sua triste scomparsa.

Nata dal primo matrimonio di Vittorio Gassman, quello con Nora Ricci, è la sorellastra di Alessandro e Jacopo, nati dalle successive relazioni dell'indimenticabile attore. Paola Gassman ha due figli: Tommaso, nato dal matrimonio con Ugo Pagliai, e Simona, avuta dall'ex marito Luciano Virgilio. Il mondo del teatro si stringe attorno alla famiglia per la dolorosa perdita subita.

Una carriera dedicata al teatro

La passione per il teatro le scorreva nelle vene. Ha ereditato dal padre l'amore per il palcoscenico e così, ancora giovanissima, frequenta l'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico ed entra nella compagnia Teatro Libero di Luca Ronconi. Inoltre, è stata una delle protagoniste del celebre Orlando Furioso, tra gli spettacoli più famosi del celebre maestro, portato in tour nei principali teatri d'Italia e di tutta Europa. Ha preso parte a un altro spettacolo di Ronconi, La tragedia del vendicatore, e a un lavoro teatrale diretto da Lina Wertmuller, Cucina. Poche, invece, le sue apparizioni sul piccolo schermo, limitandosi a qualche commedia.

È stata parte integrante della compagnia Brignone-Pagliai, nata proprio da un'idea del marito, debuttando con gli spettacoli Spettri di Ibsen e Processo di famiglia di Fabbri. In ben tre spettacoli - Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie sincere - è stata diretta da papà Vittorio. Insieme al marito, nel corso della sua lunga carriera, ha portato in scena molti spettacoli appartenenti alla tradizione teatrale italiana, non nascondendo mai una particolare predilezione per Pirandello, portando sul palco Il piacere dell'onestà, Liolà, Ma non è una cosa seria, fino a L’uomo, la bestia e la virtù. Ha portato in scena però anche molti altri drammaturghi come Goldoni, Svevo, Shakespeare e Feydeau. Negli ultimi anni della sua carriera si è dedicata persino alla poesia, sempre affiancata dal marito Ugo, e alla scrittura, firmando l'autobiografia "Una grande famiglia dietro le spalle".