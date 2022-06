Sembra proprio che l’interminabile processo tra Amber Heard e Johnny Depp stia per volgere al termine. Le deliberazioni della giuria riprendono oggi e tutto il materiale raccolto finora, servirà per stabilire quale sarà il verdetto finale che metterà fine, una volta per tutte, all’assidua lotta tra le due parti. Vediamo in questo articolo, gli ultimi risvolti e quando ancora bisognerà aspettare per il verdetto.

Processo Depp Heard: quando finirà e quale sarà il verdetto

La giuria che ha seguito sin dall’inizio le fasi del processo tra Johnny Depp e Amber Heard, è torna in Camera di consiglio per decidere sulla doppia querela per diffamazione in esame che vede le due parti attaccarsi a vicenda a suon di dichiarazioni sconcertanti, verità nascoste e prove discutibili.

Il caso giudiziario sembra, quindi, avviarsi a conclusione anche se in molti sono certi che il verdetto vero e proprio potrebbe richiedere qualche giorno in più prima di poter essere svelato. Le figure tenute a esaminare le testimonianze e le registrazioni hanno avuto del tempo per approfondire l’intera questione, ma le ore a disposizione non sono bastate a produrre una decisione definitiva e pertanto, è stato richiesto un ulteriore prolungamento dell’esamina. Le stesse dovranno eseguire un esame approfondito e accurato di ogni prova pervenuta per poter valutare con attenzione l’intera situazione ed esprimere il proprio giudizio in merito agli avvenimenti che hanno portato le due parti a presenziare l’una contro l’altra in tribunale.

Sebbene le prove giunte finora vedano la Heard in una brutta posizione, ancora non è chiaro come si voglia procedere con la causa per diffamazione da 50 milioni di dollari mossa da Depp in merito all’articolo che l’attrice ha fatto pubblicare sul Washington Post, nel 2018. Il giudice che si occupa del caso ha ritenuto necessario riconsiderare il titolo di quanto espresso nell’articolo, ovvero se ritenerlo diffamatorio o collegarlo a un contenuto che esprime la posizione della Heard nei confronti della violenza sessuale e dell’ira della cultura americana.

I sette giurati scelti per decidere le sorti del processo sembrano essere ancora molto confusi su questo capitolo della questione e quindi, incapaci di dare un giudizio favorevole a Depp.

D’altra parte, l'avvocato di Depp, Camille Vasquez, tiene duro e conferma quanto sia evidente che ogni riferimento contenuto in questa dichiarazione sia rivolto proprio all’attore e come la Heard abbia twittato l’articolo senza contestarne il titolo.

L’attrice ha scelto così di contro citare in giudizio l'ex marito per 100 milioni di dollari e proprio per questo motivo, la giuria dovrà deliberare sulla richiesta di diffamazione per ben tre affermazioni contro di lei.

Per quanto riguarda il seguito al di fuori delle aule, è facile vedere come il popolo del web abbia seguito (forse anche più dei giornalisti stessi) la vicenda senza mai perdersi nemmeno “una puntata”. Grazie allo streaming live dei video delle due telecamere poste in aula dal giudice Penney Azcarate, l’effetto mediatico si è amplificato a dismisura costituendo quello che gli esperti hanno definito “il tribunale degli utenti social”.

Milioni e milioni di persone hanno seguito le trasmissioni in diretta del processo e chi non ha potuto vedere con i propri occhi i punti di svolta più significativi non ha esitato a collegarsi sul canale You Tube. Grazie alla facilità di poter reperire immagini e video del procedimento, i fan hanno avuto modo di schierarsi dall’una o dall’altra parte ed esprimere il proprio giudizio al riguardo.

Su che cosa ne sarà delle loro carriere dopo questo processo sbucano parecchie ipotesi che vedranno Depp faticare per ricostruire la propria immagine pubblica e la Heard venire esclusa da tutte le future produzioni cinematografiche. Non è escluso che la giuria possa ritenerli egualmente colpevoli, o entrambi innocenti, e allora potremmo dire davvero di aver visto uno dei più grandi colpi di scena.

Processo Depp Heard: gli ultimi risvolti

Da quando questo processo tra Amber Heard e Johnny Depp è iniziato, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Da lui che sta cercando di scagionarsi dalle accuse di violenza domestica a lei che gli lascia le feci nel letto e viceversa, da lei che piange ricordando lo stupro con una bottiglia di vino a lui che non la guarda in faccia proprio per ricordarle quanto disgusto provi nei suoi confronti.

Una lotta imperterrita per provocare maggiore danno all’altro, sferrando colpi che li stanno mettendo in ginocchio. Dopo la causa di diffamazione portata all’attenzione del tribunale e alle testimonianze di chi rimane al fianco di Depp, si è giunti a considerare la Heard prima come una truffatrice, ora come una persona affetta da un possibile disturbo della personalità.

Le lacrime e il viso congestionato dell’attrice hanno fatto credere a molti che nel fazzoletto utilizzato per asciugarsi fosse nascosta della cocaina mentre, nel video portato al banco si vede una reazione decisamente esagerata di un Depp che distrugge la cucina pugni e calci in seguito a uno sfogo di rabbia.

Negli incontri avvenuti negli scorsi giorni, la Heard ha continuato ad accusare Depp di ogni sorta di violenza portando ad esempio la caduta dalle scale causata a Kate Moss durante una vacanza che i due hanno fatto in Giamaica negli anni ‘90, smentita poi dalla stessa modella durante la deposizione via remoto.

L’avvocatessa Camille Velasquez giunta in difesa di Depp negli ultimi momenti del processo ha ribaltato le carte in tavola in maniera esemplare, ricoprendo nuovamente l’attrice di ridicolo. Le continue obiezioni mosse contro l’ex moglie dell’attore durante la sua testimonianza e sulle relative domande alla mancata donazione dei soldi del divorzio agli enti benefici, hanno messo la Heard di nuovo in cattiva luce.

Sebbene viga una certa imparzialità all’interno delle aule, sembra proprio che a poter vincere la maggior parte della causa sia Depp anche se la controparte non smette mai di sorprendere portando alla luce nuovi, inquietanti eventi di cui nessuno conosce le dinamiche.

Processo Depp Heard: diventerà uno show televisivo?

Il processo Heard contro Depp e Depp contro Heard ha tutti gli elementi per poter diventare uno spettacolo televisivo. L’evoluzione di quanto accade all’interno delle aule del tribunale, monitorata da un efficiente sistema di telecamere, ha consentito al popolo del web di ottenere dettagli sempre più precisi (e intimi) sulle dinamiche dell’ex coppia di attori. Con la concessione del giudice Penny Azcarate, l’emittente Court TV ha potuto mandare in diretta streaming i video di quanto avviene negli incontri tra le due parti.

Alcuni momenti del processo sono diventati così virali da trasformarsi in meme e video montaggi da ripresentare nei social network mentre, oltre 1 milione e 200 mila spettatori si riguardano i punti di svolta più “entusiasmanti” sui canali You Tube. Sebbene l’avvocato di Amber Heard abbia più volte richiesto che le registrazioni venissero escluse, la controparte le ha accettate volentieri in modo che tutti potessero vedere la realtà delle cose.

Permette al pubblico di assistere alle disposizioni così come visionare le prove in tempo reale e conoscere ogni minimo particolare del procedimento, ha reso questo processo un vero spettacolo televisivo dove si può scegliere da che parte schierarsi. A decidere le sorti delle due parti sarà, quindi, anche l’opinione pubblica che da sempre ha contribuito a far crescere la fama dei due attori.

Anche se questa linea di trasparenza può rivelarsi dannosa a livello psicologico, la corte ha preferito mandare in onda le registrazioni delle telecamere comunque, e considerare la benevolenza del popolo del web che è in tutto e per tutto capace di valutare con i propri occhi e distinguere la menzogna dalla verità.

Processo Depp Heard: il comportamento delle parti in giudizio

Non è possibile, per noi giornalisti, sbilanciarci riguardo al processo tra Amber Heard e Johnny Depp ma ci è concesso prendere atto di tutte le azioni che ognuna delle due parti esegue al di fuori delle aule giudiziarie.

Se da una parte Amber Heard continua a non farsi vedere né sentire su Instagram mantenendo un post in cui scrive di essere impegnata in una causa giudiziaria che la vede accusata di diffamazione, dall’altra Johnny Depp prende il volo. No, non è un modo di dire. L’attore è volato davvero oltre Atlantico per esibirsi a sorpresa in un tour musicale insieme al chitarrista rock Jeff Beck.

L’attore, che ha sempre amato la musica ed era musicista prima di approcciarsi alla recitazione, domenica sera ha deliziato gli spettatori con un remake della canzone di John Lennon oltre ad altre cover di Marvin Gaye e Jimi Hendrix. La decisione di abbandonare il processo nel bel mezzo del marasma generale ha fatto temere forti tensioni e proteste legate alla sua assenza, come anche alla sua presenza in un evento pubblico.

Nella scelta di Depp è stato evidente il desiderio di non attendere in Usa il verdetto finale che, fortunatamente, non ha avuto modo di palesarsi il 31 maggio.

L’attore sembra, dunque, ancora in tempo per fare bella figura e mantenere in piedi la sua parte almeno fino a che la giuria non sarà pronta a esprimere il giudizio finale. Solo a quel punto noi e tutto il resto del mondo potremo sapere come andrà a finire la storia, sperando che non possa più ripresentarsi l'occasione per i due attori di rivedersi in aula e ricominciare la diatriba daccapo. Oltre ad essere estenuante e costosa per loro, diventerebbe la nuova edizione della Storia Infinita per noi poveri spettatori che preferiamo di grand lunga vederli recitare nei film come hanno sempre fatto.

