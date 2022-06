Dal 10 giugno 2022, nella Capitale sta andando in scena il Rock in Roma. Il festival musicale andrà in scena fino al 30 luglio all'Ippodrmo delle Capannelle, "tempio" della kermesse, tranne alcune eccezioni alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Ecco tutto il programma, i cantanti italiani ed internazionali che si esibiranno a partire dal 29 giugno e dove comprare i biglietti.

Rock in Roma 2022, il programma con gli attesissimi artisti internazionali

Come abbiamo già accennato, il Rock in Roma 2022 ha preso il via già da qualche giorno, ma niente paura! Siete ancora in tempo per recuperare i biglietti per assistere alle esibizioni dei famosissimi artisti che si esibiranno dal 29 giugno 2022. Ecco chi sono tutti i cantanti e i gruppi internazionali che saliranno sul palco partire da questa data:

29 giugno: Skunk Anansie con Skin

2 luglio: Deep Purple

7 luglio: God is an Astronaut

8 luglio: The Chemical Brothers

13 luglio: Herbie Hancock

16 luglio: Anuel AA

19 luglio: Testament + Exodus + Death Angel + Heathen

21 luglio: Ozuna

27 luglio: Patti Smith

L'11 settembre a chiudere definitivamente il Rock in Roma sarà invece Paul Weller, che si esibirà alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco Della Musica.

I cantanti italiani al Rock in Roma: ci sarà anche Blanco

A questo enorme festival della musica tutto italiano non mancheranno ovviamente anche famosissimi cantanti nostrani. Sembra anche che, dopo uno stop forzato a causa di un incidente che lo ha costretto a sospendere il tour, ci sarà anche Blanco con un doppio concerto.

Oltre al cantante vincitore di Sanremo 2022 con Mahmood, ci saranno anche i Maneskin per un evento speciale e ci sarà anche Caparezza, che ha appena annunciato un imminente ritiro dalle scene per curare la propria acufene:

30 giugno: Brunori Sas (Cavea dell'Auditorium Parco della Musica) / Willie Peyote (Ippodromo delle Capannelle)

2 luglio: MadMan

5 luglio: Madame

6 luglio: Ariete

9 luglio: Maneskin (Circo Massimo)

10 luglio: Rondodasosa + Baby Gang

12 luglio: Achille Lauro

13 luglio: Gianluca Grignani

15 luglio: Carl Brave

18 luglio: Litfiba

20 luglio: Frah Quintale

22 luglio: Gazzelle

23 luglio: Caparezza

24 luglio: Il Tre

27 e 28 luglio: Blanco

29 luglio: Naska e Simone Panetti

30 luglio: Rkomi

Informazioni sui biglietti e come arrivare al Rock in Roma

Ogni concerto previsto per il Rock in Roma, prevede l'acquisto di un biglietto per potervi assistere. Potrete quindi comprarli recandovi direttamente sul sito ufficiale dell'evento, che oltre a darvi tutte le informazioni che cercate (e che potete trovare anche su Instagram) vi porterà alla pagina di TicketOne, oppure potete procedere all'acquisto direttamente su TicketOne stesso.

Ve lo anticipiamo però, entrambe le date di Blanco e quella dei Maneskin sono già sold out! Sembra poi che la band rock romana abbia letteralmente sbancato ancora una volta, con la vendita di oltre 70mila biglietti per riempire i posti disponibili al Circo Massimo.

Non temete però, il Rock in Roma offre davvero l'imbarazzo della scelta, tanto che risulta molto difficile non cedere alla tentazione di fermarsi in città per assistere a più date.

Se arrivate da fuori e non sapete come orientarvi per le strade di Roma, nella sezione "come arrivare" sulla pagina web della kermesse del rock potete trovare tutte le indicazioni necessarie per raggiungere i luoghi di ciascuna esibizione: l'Auditorium Parco della Musica, il Circo Massimo, l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica.