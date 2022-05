Cosa sappiamo su Sam Ryder, cantante e star di TikTok pronto ad esibirsi con il brano "Space Man". In gara agli Eurovision 2022 rappresenta il Regno Unito e sfiderà in finale Mahmood e Blanco.

Come ormai sappiamo, il Regno Unito è uno dei Paesi così detti Big Five che hanno già accesso alla terza serata degli Eurovision 2022 ovvero la finalissima, grazie al loro contributo alla riuscita della kermesse musicale in tutti questi anni dal suo primo esordio ad oggi.

A rappresentare il Paese della Regina Elisabetta, per questa nuova edizione tutta italiana c'è Sam Ryder. Ma chi è il cantante? Come è riuscito a diventare famoso? Per rispondere a queste domande ecco tutto quello che sappiamo su di lui in questo articolo.

Chi è Sam Ryder, il cantante che rappresenta il Regno Unito agli Eurovision 2022

All'anagrafe Sam Robinson ma noto ai più come Sam Ryder è nato a Maldon, una contea dell'Essex, il 25 giugno del 1989 ed è del segno zodiacale del Cancro. Grande appassionato di musica, Robinson intraprende la carriera di cantante e chitarrista nel lontano 2009 iniziando a suonare di tanto in tanto con diversi gruppi a cui si unisce al bisogno. Tra le band ricordiamo per esempio nome come The Morning After, i Blessed by a Broken Heart e i Close Your Eyes.

Il suo volto però sembrerà già famigliare a molti anche in Italia e c'è una spiegazione. Il successo per Sam Ryder arriva infatti nel periodo del primo lockdown scattato a causa della pandemia da Covid-19. Una vera fortuna considerando che il virus ha piegato tantissimi settori nei due anni in cui si è diffuso maggiormente, compreso ovviamente quello musicale con l'annullamento di tantissimi concerti dal vivo.

Sul palco del PalaOlimpico di Torino Sam Ryder porterà il brano dal titolo Space Man con cui il Regno Unito spera di portarsi a casa la tanto agognata vittoria. Un po' come è successo all'Italia prima del trionfo dei Måneskin infatti, anche questo Paese non vince il contest dal 1997.

Per goderci finalmente il suo brano, con tanto di esibizione che si prospetta davvero da urlo, dovremo però aspettare ancora un po'. Essendo il rappresentante di uno dei Big Five infatti il cantante come dicevamo ha già diritto alla finalissima, che si terrà sabato 14 maggio 2022.

Da TikTok a Torino sull'onda del successo

Come ha raccontato più volte anche lo stesso Sam Ryder in alcune interviste, un po' come tante altre persone (famose e non) il cantante apre il proprio profilo su TikTok durante il primo lockdown nel 2020 e, chiuso in casa come tante altre persone in tutto il mondo, inizia a pubblicare i suoi primi video tra cui simpatici sketch anche alcune cover che nel giro di pochissimo tempo, con grande sorpresa del cantante, diventano virali.

Da lì alla fine dello stesso anno il successo è tale da portarlo a firmare un contratto con l'etichetta discografica Parlophone, la stessa etichetta da cui passarono grandi artisti della musica che hanno trovato i natali proprio nel Regno Unito, come George Michael e i Beatles.

Attualmente Sam Ryder conta oltre 12milioni di fan sul Social network che lo ha lanciato e 3,7milioni di follower su Instagram, destinati sicuramente ad aumentare dopo la sua partecipazione agli Eurovision.