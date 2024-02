Sanremo 2024, chi vince il Festival? Il podio sembra già scritto

Il Festival di Sanremo 2024, dopo un anno di attesa, sta per andare in scena. Secondo i bookmaker, tra i 30 cantanti ce ne sono alcuni che hanno la vittoria in mano. Vediamo chi vince e quali potrebbero essere le sorprese.

Sanremo 2024, chi vince il Festival? Ecco i preferiti dei bookmaker

Da anni, ormai, il settore delle scommesse ha investito anche il Festival di Sanremo. Per l'edizione 2024, la settantaquattresima e la quinta consecutiva condotta da Amadeus, i bookmaker hanno le idee chiare. Secondo le loro previsioni, il podio è già scritto. La kermesse musicale più importante del nostro Paese apre i battenti martedì 6 e si conclude sabato 10 febbraio e, come vuole la tradizione, va in diretta su Rai1. Mentre i fashion addicted sono concentrati sui look di conduttori, ospiti e cantanti, gli scommettitori sono concentrati solo sui 30 artisti in gara: chi vince?

Dopo aver sbirciato le pagelle dei giornalisti, che hanno avuto modo di ascoltare in anteprima i brani di Sanremo 2024, i bookmaker hanno studiato la situazione e stilato la loro classifica. Secondo le previsioni, a vincere il 74esimo Festival potrebbe essere Annalisa. La cantante, che si esibisce sul palco dell'Ariston con la canzone Sinceramente, arriva nella città dei fiori dopo aver collezionato una serie di successi clamorosi. I suoi ultimi brani hanno letteralmente dominato la scena musicale italiana, motivo per cui la sua vittoria appare quasi scontata. Non a caso, il suo trionfo è quotato a 4.

Dietro ad Annalisa troviamo un'altra cantante che, nell'ultimo anno, ha avuto un grande successo. Stiamo parlando di Angelina Mango, figlia dell'indimenticabile Pino. L'ex talento di Amici di Maria De Filippi debutta a Sanremo 2024 con il brano La noia, co-prodotto da Dardust e Madame. Anche queste firme, è giusto sottolinearlo, sono una garanzia. Non a caso, i bookmaker la quotano a 5.

Il podio degli scommettitori vede come terzo artista Geolier, il rapper di Secondigliano, Napoli, alla sua prima partecipazione al Festival, L'artista si presenta all'Ariston con una canzone in dialetto intitolata ‘I p’ me, tu p’ te’ ed è quotato a 5,50.

Sanremo 2024: le probabili sorprese della classifica

Chi vince Sanremo 2024? Il podio, secondo gli scommettitori sarà: Annalisa, Angelina Mango e Geolier. Andando avanti nella classifica, al quarto posto potremmo trovare Alessandra Amoroso, che porta in gara la canzone Fino a qui. L'artista salentina è quotata a 6,50.

Dal quinto posto in poi, la gara è aperta. Potrebbero piazzarsi bene Loredana Bertè (quotata a 8), i Negramaro (pagati a 9,50) e Mahmood (quotato a 13). E' bene sottolineare che le quote assegnate dai bookmaker sono previsioni e non rappresentano una certezza assoluta.

Nonostante tutto, una sicurezza sembra quasi esserci: a vincere il Festival di Sanremo 2024 sarà una donna. Perché? Semplice: l'ultima ad aver trionfato è stata Arisa, con il brano Controvento, nel 2014. Pertanto, sono 10 anni che una artista non alza la statuetta della kermesse.

Infine, una menzione ai cantanti che potrebbero rappresentare una sorpresa nella classifica finale. Stiamo parlando di: Il Volo (quotata a 21), Fiorella Mannoia (pagata a 31), i The Kolors (quotati a 16) ed Emma (pagata a 21). Qualcuno sostiene che uno di loro potrebbe capovolgere lo scenario prospettato fino ad ora.