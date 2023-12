Cosa hanno fatto di male i Jalisse per essere esclusi 27 volte da Sanremo?

Nel 1997 vinsero inaspettatamente il Festival della canzone italiana con Fiumi di parole. Da allora non sono mai più riusciti a partecipare alle successive edizioni. Dopo l'annuncio dei Big in gara il prossimo febbraio, non sono mancati commenti e speculazioni sull'ennesima esclusione dei Jalisse.

Sanremo non ama i Jalisse

Finalmente annunciati i nomi dei cantanti in gara nella prossima edizione del festival di Sanremo, che vedrà per la quinta volta Amadeus alla direzione artistica, affiancato alla conduzione da Marco Mengoni per la serata di apertura, seguono Lorella Cuccarini, Giorgia, Teresa Mannino, infine Fiorello chiuderà con la serata finale.

Ma tra i Big, per la 27esima volta consecutiva, non sono stati ammessi i Jalisse. Il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian inaugurò la carriera di coppia proprio con Sanremo, prima nella categoria Giovani e poi due volte tra i Big.

Nel 1997 arrivò la vittoria, una delle più discusse della storia del Festival. Il presunto plagio della canzone (ritenuta troppo simile a Listen to Your Heart dei Roxette) sollevò non poche polemiche e rese la coppia bersaglio di critiche e attacchi da parte della stampa.

Jalisse esclusi anche da Sanremo 2023

Sarà per queste polemiche che ancora oggi dopo 27 anni il duo non entra in gara? Dalla loro vittoria sembra infatti che i Jalisse non siano mai più stati ospiti graditi alla kermesse musicale, nonostante non abbiano mai rinunciato a presentarsi ad ogni edizione con un nuovo inedito, sempre respinto.

Il duo aveva approfittato anche della visibilità dell'Isola dei Famosi, programma che li vedeva concorrenti, per lanciare un appello ad Amadeus che però, pare non avesse recepito.

Anche quest'anno sono tra i grandi esclusi e non mancati i commenti della stampa, ma anche dei social, che tramite post e meme non si sono fatti scappare l'occasione per ironizzare su questo ennesimo rifiuto.

La coppia non ha comunque mai ceduto alle critiche né ha mai rinunciato a presentarsi insieme ogni anno dal 1997.

Dopo l'annuncio di Amadeus dei partecipanti in gara, ha risposto all'esclusione da questa edizione con un post su Instagram la volontà di proseguire con il proprio percorso artistico: "27 no! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti”. I fan hanno commentato il post con messaggi di supporto e di incoraggiamento.

Nessuna nota di biasimo o contestazione è stata riservata al Festival e la coppia ha sportivamente augurato il meglio a tutti i partecipanti e ad Amadeus, che sarà il direttore artistico e conduttore di Sanremo per l'ultima volta.

Magari con la prossima direzione, i Jalisse avranno una chance di calcare nuovamente il palco dell'Ariston. Sicuramente non sembrano demordere, dimostrando come la speranza sia l'ultima a morire.