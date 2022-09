Il rapper Sfera Ebbasta stasera sarà al Forum di Assago di Milano per un imperdibile concerto. Ecco la scaletta, gli orari, i biglietti e le informazioni su come raggiungere il luogo dell’evento.

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, è uno degli esponenti della scena musicale trap più rappresentativi. Cresce nella periferia del milanese e inizia la sua attività da giovanissimo. Ottiene il successo grazie all’album XDVR scritto in collaborazione con il produttore Charlie Charles, al quale sono seguiti altri tre album che hanno confermato Ebbasta non solo come conferma della musica trap sfornando un successo dopo l’altro che hanno scalato le classifiche Fimi e Spotify.

Per quanto riguarda la sua vita privata, da giugno è diventato papà del piccolo Gabriel avuto insieme alla compagna Angelina Fiol Lacour con la quale ha iniziato una storia d’amore dal 2019. Stasera è in concerto proprio nella sua amata Milano. Vediamo nel dettaglio le informazioni dell’evento.

Sfera Ebbasta a Milano: come raggiungere l’evento

Il cantante stasera 26 Settembre 2022 si esibirà al Forum di Assago di Milano per la penultima tappa milanese del suo tour “Famoso”. L’11 Ottobre ci sarà la chiusura del tour sempre al Forum. Per la data di stasera sono ancora disponibili alcuni posti: in parterre il biglietto costa 46 euro, mentre in tribuna A numerata il costo del biglietto è di 69 euro.

Il Forum di Assago è ben collegato ed è facilmente raggiungibile in metro o in treno prendendo la linea verde e scendendo alla fermata M2 Assago.

In auto il Mediolanum Forum si raggiunge velocemente con il tratto iniziale dell'autostrada Milano-Genova. In aggiunta, le tangenziali Ovest ed Est lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa facendolo diventare accessibile anche a chi arriva da altre regioni. Il Forum è dotato di un ampio parcheggio che arriva a una capienza totale di 5500 posti auto.

La scaletta del concerto

Nella scaletta scelta dall’artista non possono mancare i suoi più grandi successi, quali Hollywood, Rockstar, Happy Birthday e Baby. Nelle precedenti tappe del tour ci sono stati anche alcuni ospiti internazionali come Lous and The Yakuza, Feid, Kaleb Di Masi, ma anche Blanco con il quale ha collaborato per la hit Mi fai impazzire.

Ecco la scaletta del cantante a Rimini che con molta probabilità sarà riproposta anche stasera al Forum di Assago:

XDVR

Panette

No champagne

Mercedes nero

Ciny

Equilibrio

Figli di papà

BRBNQ

Bang bang

BHMG

Notti

Visiera a becco

Tran Tran

Uber

Leggenda

Cabriolet

20 collane

Stamm fort

Bancomat

Mon cheri

Serpenti

MWAKAMOON

Sciroppo

Tesla

Lamborghini

Machika

XNX

