Silvia Mezzanotte: chi è, carriera, vita privata, Matia Bazar

Chi è Silvia Mezzanotte? È una delle cantanti più famose nel panorama musicale italiano soprattutto per la sua carriera con il gruppo Matia Bazar. Oggi, oltre ad insegnare nella sua Academy, la Mezzanotte continua a lavorare come cantante solista. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Silvia Mezzanotte, quanti anni ha, dove è nata e la sua carriera nel mondo della musica

Silvia Mezzanotte è nata a Bologna, in Emilia Romagna, sotto il segno del Toro, il 22 aprile 1967, attualmente ha 56 anni. Ha iniziato a cantare in giovane età e nel 1990 ha partecipato al suo primo Festival di Sanremo con il brano Sarai grande. Dal 1990 al 1999 ha poi collaborato con tantissimi artisti tra cui: Mia Martini, Laura Pausini e Francesco De Gregori.

Nel 1999 conosce Giancarlo Golzi che le chiede di entrare a far parte dei Matia Bazar. Da quel momento la carriera di Silvia Mezzanotte prende il decollo e con loro partecipa tre volte al Festival di Sanremo trionfando nel 2002 con la canzone Messaggio d'amore.

Nel 2004, Silvia Mezzanotte, decide di lasciare i Matia Bazar e torna a lavorare come solista. Tra il 2004 e il 2019 ha prodotto tra album come solista:

• Il viaggio (2006);

• Lunatica (2008);

• Aspetta un attimo (2019).

Dal 2012 al 2016 è tornata a far parte nuovamente dei Matia Bazar e ha partecipato con loro al Festival di Sanremo 2012 con il brano Sei tu.

La vita privata di Silvia Mezzanotte: chi è il marito e cosa insegna

Silvia Mezzanotte è stata fidanzata a lungo con Massimiliano Bucca. I due si sono sposati il 7 settembre 2023. Il marito di Silvia Mezzanotte è un docente che lavora con persone affette da disabilità. A proposito di Massimiliano Bucca, la cantante bolognese ha dichiarato:

È il mio angelo custode caduto dal cielo anche se penso che me lo meritassi.

La coppia non ha figli.

Silvia Mezzanotte ha sofferto di depressione dopo la morte di Giancarlo Golzi e a tal proposito aveva dichiarato durante la trasmissione Vieni da me:

Dopo la morte di Giancarlo è partito un brutto periodo per me perché risollevarmi è stata dura. Ho perso l’orizzonte.

Dove insegna Silvia Mezzanotte

Coma abbiamo già anticipato, Silvia Mezzanotte oltre ad essere una cantante è anche un'insegnante. L'ex voce dei Matia Bazar lavora come insegnante presso la The Vocal Academy. Sul sito ufficiale della cantante, alla voce The Vocal Academy è scritto:

Nel settembre 2015 nasce la The Vocal Academy, l'accademia nella quale Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo, musicista polistrumentista e vocal coach, applicano la loro nuovissima metodologia di canto frutto dell'esperienza ultra trentennale di entrambi gli artisti. Attualmente l'Accademia vanta 8 sedi affiliate, oltre la sede principale di Mazara del Vallo.

Sul già citato sito e sul sito ufficiale dell'accademia vi sono inoltre tutte le informazioni necessarie per iniziare un percorso di formazione musicale con Silvia Mezzanotte.

Leggi anche: Chi è Diana Del Bufalo: tutto sull'attrice, conduttrice e comica romana