Chi è la sorella di Simona Ventura: nome, età, lavoro, vita privata, marito, figli

Chi è la sorella di Simona Ventura? La nota conduttrice televisiva ha una sorella, anch'essa conosciuta, che vanta una lunga esperienza in ambito radiofonico. Non mancano anche numerose partecipazioni a programmi televisivi. Ripercorriamo la carriera della sorella della Ventura e scopriamo insieme qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è la sorella di Simona Ventura: nome, età, carriera televisiva e radiofonica

Il suo nome è Sara Ventura ed è nata a Bologna, sotto il segno dei Pesci, il 12 marzo 1975. Attualmente ha 49 anni e li ha compiuti meno di un mese fa. Così come Simona è figlia di Rino Ventura e Anna Pagnoni. Ha iniziato la sua carriera lavorando come video giornalista per la trasmissione Sei Milano. Successivamente si è fatta notare negli ambienti televisivi grazie al suo ruolo nella famosa trasmissione Il processo di Biscardi, nella quale ha lavorato dal 1996 al 1997 e successivamente dal 2010 al 2012.

Prima di intraprendere la carriera radiofonica ha continuato a lavorare in televisione nelle seguenti trasmissioni:

• Favolosamente ;

• Videoone ;

• Fuego! ;

• La vita in diretta.

Nel 2004 ha lavorato come inviata della trasmissione di successo Campioni, il sogno!. Nello stesso anno e anche nel 2015 ha lavorato sempre con la qualifica di inviata nel programma Quelli che li aspettano.

Dal 2015 ad oggi lavora per l'emittente televisiva 7Gold nel programma Il processo. La sua ultima esperienza sul piccolo schermo risale al 2018, quando ha preso parte, insieme a Sarah Balivo, al reality Pechino Express - Avvenuta in Africa.

Sebbene abbia una lunga carriera televisiva, Sara Ventura è maggiormente conosciuta per la sua attività di conduttrice radiofonica. Il suo esordio in radio risale al 2003, nella trasmissione Le shampiste. Il 2004 è stato un anno importante per la Ventura non solo per la sua carriera televisiva. In quell'anno ha infatti condotto i seguenti programmi:

• Alan&Sara ;

• Radio Angels ;

• Venite già mangiati ;

• Vodafone Radio Live.

Successivamente ha condotto Quelli della radio, Chi c'è c'è, chi non c'è non parla, Shaker, La famiglia - Giù al nord. Dal 2009 conduce la trasmissione Nessun Dorma.

La vita privata di Sara Ventura: marito e figli

Nonostante sia la sorella della famosissima Simona Ventura e sia abituata a stare sotto ai riflettori, Sara Ventura è una donna molto riservata e ci tiene particolarmente alla sua privacy e infatti non è mai stata oggetto di pettegolezzi. Sara Ventura è stata sposata con un uomo che si chiama Andrea Morri dal quale ha avuto un figlio: Enea.

Come si legge su Libero Magazine, I due si sono sposati dopo tre anni di fidanzamento ma purtroppo il loro matrimonio è terminato. Andrea Morri e Sara Ventura si sarebbero conosciuti a Milano Marittima, in Emilia Romagna.

