Joe Biden lancia una nuova moda: ecco come si usano le sneaker anti caduta del presidente

In America non si parla d'altro e tutto è dovuto al nuovo trend lanciato dal presidente Joe Biden, il quale non può più fare a meno di un particolare accessorio. Le sneaker anti caduta svettano nelle vendite: ecco come si usano e il legame con il presidente.

Joe Biden e il trend delle sneaker anti caduta

Joe Biden torna protagonista e questa volta non in vista delle elezioni o del suo patrimonio, piuttosto per il nuovo trend lanciato nel campo della moda.

Il presidente degli Stati Uniti sembra così non poter più fare a meno delle scarpe anti-caduta, chiamate simpaticamente Air Bidens, facendo riferimento al noto modello Air Jordans, creato appositamente per la star Michael Jordan.

Non resta allora che scoprire tutti i dettagli su questo modello di scarpe che spopola sempre più.

Come si usano le sneaker anti caduta indossate da Joe Biden

Le scarpe tornano protagonista di cronaca e non per la pubblicità occulta di John Travolta avvenuta a Sanremo.

A essere portatore di una nuova moda è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale indossa ogni giorno ai suoi piedi il brand Hoka Transport, noto principalmente per la realizzazione di scarpe anti-caduta.

È questo il caso della calzatura indossata dal presidente americano, il quale ha optato per una scarpa dalla suola larga, perfetta per i numerosi incarichi di Joe Biden.

Il modello è l'ideale per il presidente, dato soprattutto i precedenti che si sono registrati negli ultimi anni.

Perché Biden indossa le sneaker anti caduta?

Sono ormai passati un po' di anni dalla carica ottenuta da Joe Biden e, nelle diverse uscite pubbliche, più volte il presidente è stato protagonista di alcune gaffe.

Una di queste riguarda alcune cadute che hanno visto Biden scivolare sul palco o sulle gradinate dell'areo privato, dovendo incorrere anche a conseguenze di livello fisico.

Il motivo che porta il presidente a indossare questa calzatura sembra inoltre legato alla diagnosi ricevuta qualche mese fa, la quale vedrebbe Biden soffrire di una neuropatia sensoriale ai piedi, ovvero un problema in grado di danneggiare i nervi dei piedi.

Queste però sono ancora voci di corridoio e lo staff del presidente preferisce condividere l'idea che le scarpe anti-caduta siano utilizzate per l'attività fisica esercitata da Biden per mantenersi in forma.

